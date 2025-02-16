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В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
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12:25 16.02.2025 (обновлено: 14:34 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sikorskiy-1999660274.html
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене
Европа не будет создавать объединенную армию, о которой говорил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:25:00+03:00
2025-02-16T14:34:00+03:00
в мире
европа
польша
мюнхен
радослав сикорский
владимир зеленский
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.Европа не будет создавать объединенную армию, о которой говорил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова передает Reuters."Если это понимать как объединение армий европейских государств, то этого не произойдет", — заявил Сикорский.По словам министра, использовать такие термины нужно осторожно, поскольку их могут понять по-разному.Накануне Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html
https://ria.ru/20250216/kellog-1999653883.html
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в мире, европа, польша, мюнхен, радослав сикорский, владимир зеленский, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Польша, Мюнхен, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене

Сикорский: Европа не будет создавать объединенную армию, упомянутую Зеленским

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.Европа не будет создавать объединенную армию, о которой говорил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова передает Reuters.
«
"Если это понимать как объединение армий европейских государств, то этого не произойдет", — заявил Сикорский.
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По словам министра, использовать такие термины нужно осторожно, поскольку их могут понять по-разному.
Накануне Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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В миреЕвропаПольшаМюнхенРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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