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Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:30 16.02.2025 (обновлено: 00:22 17.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sholts-1999728581.html
Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине
Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине
Мнение Европы по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, сказал канцлер Германии РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-16T23:30:00+03:00
2025-02-17T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
сша
в мире
олаф шольц
марк рютте
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Мнение Европы по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал немецкий телеканал NTV."Мы не позволим никому… договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал", - заявил Шольц."Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США", - ответил Шольц на вопрос ведущего, который уточнил, что значит "не позволим", если Европу "не спрашивают".Он заявил, что европейцы не допустят, чтобы судьба Украины "решалась за закрытыми дверями", и намерен в понедельник принять участие во внеочередном саммите лидеров ЕС в Париже в понедельник."Германия выделила 44 миллиарда евро помощи, включая расходы на украинских беженцев. Мы предоставили 28 миллиардов евро на военную помощь… и мы продолжим поддерживать Украину", - добавил канцлер.У европейцев есть право голоса, и никаких гарантий безопасности без участия Европы "не будет", заключил он.Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999724334.html
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европа, украина, сша, в мире, олаф шольц, марк рютте, владимир путин, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, США, В мире, Олаф Шольц, Марк Рютте, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине

Шольц: мнение Европы спросят, ведь ЕС оказывал Киеву больше поддержки, чем США

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Мнение Европы по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал немецкий телеканал NTV.
"Мы не позволим никому… договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал", - заявил Шольц.
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"Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США", - ответил Шольц на вопрос ведущего, который уточнил, что значит "не позволим", если Европу "не спрашивают".
Он заявил, что европейцы не допустят, чтобы судьба Украины "решалась за закрытыми дверями", и намерен в понедельник принять участие во внеочередном саммите лидеров ЕС в Париже в понедельник.
"Германия выделила 44 миллиарда евро помощи, включая расходы на украинских беженцев. Мы предоставили 28 миллиардов евро на военную помощь… и мы продолжим поддерживать Украину", - добавил канцлер.
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У европейцев есть право голоса, и никаких гарантий безопасности без участия Европы "не будет", заключил он.
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаСШАВ миреОлаф ШольцМарк РюттеВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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