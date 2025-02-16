https://ria.ru/20250216/sholts-1999728581.html

Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине

Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине

Мнение Европы по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, сказал канцлер Германии РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-16T23:30:00+03:00

2025-02-16T23:30:00+03:00

2025-02-17T00:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Мнение Европы по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал немецкий телеканал NTV."Мы не позволим никому… договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал", - заявил Шольц."Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США", - ответил Шольц на вопрос ведущего, который уточнил, что значит "не позволим", если Европу "не спрашивают".Он заявил, что европейцы не допустят, чтобы судьба Украины "решалась за закрытыми дверями", и намерен в понедельник принять участие во внеочередном саммите лидеров ЕС в Париже в понедельник."Германия выделила 44 миллиарда евро помощи, включая расходы на украинских беженцев. Мы предоставили 28 миллиардов евро на военную помощь… и мы продолжим поддерживать Украину", - добавил канцлер.У европейцев есть право голоса, и никаких гарантий безопасности без участия Европы "не будет", заключил он.Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999724334.html

https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999720428.html

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