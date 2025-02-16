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Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 16.02.2025 (обновлено: 12:11 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sever-1999657698.html
Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:05:00+03:00
2025-02-16T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ

"Север" нанес поражение штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
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