https://ria.ru/20250216/sever-1999657698.html

Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ

Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Группировка "Север" нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:05:00+03:00

2025-02-16T12:05:00+03:00

2025-02-16T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины