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В Албании предложили снять сериалы о США и ЕС после Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
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17:43 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/serialy-1999696401.html
В Албании предложили снять сериалы о США и ЕС после Мюнхенской конференции
В Албании предложили снять сериалы о США и ЕС после Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
В Албании предложили снять сериалы о США и ЕС после Мюнхенской конференции
Премьер Албании Эди Рама предложил по итогам Мюнхенской конференции по безопасности снять два телесериала: один - про "одинокого шерифа" США, другой - про ЕС,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:43:00+03:00
2025-02-16T17:43:00+03:00
в мире
сша
албания
северная македония
эди рама
евросоюз
netflix
европейский совет
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БЕЛГРАД, 16 фев - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама предложил по итогам Мюнхенской конференции по безопасности снять два телесериала: один - про "одинокого шерифа" США, другой - про ЕС, "больницу с 27 докторами и одним пациентом". Глава правительства Албании принял в воскресенье участие в дискуссии об ускорении евроинтеграции Балкан с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и премьером Северной Македонии Христианом Мицкоски в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Всё, что я знаю, что когда мы начинали этот процесс (евроинтеграции - ред.), мои волосы были совсем черными, а борода короче… После того, что я здесь увидел в эти дни, Netflix мог бы снять два сериала - один про ЕС, другой про США. Сериал про ЕС был бы о пациенте с 27 докторами, которых сначала было 28, но один сошел с ума и покинул больницу. А сериал о США был бы об одиноком шерифе", - заявил албанский премьер, трансляция его выступления велась на сайте конференции. По его словам, в связи с новой позицией США в мире происходят "большие и важные" вещи, и Европа должна встряхнуться, а процесс евроинтеграции стран-кандидатов - ускориться. "ЕС должен переосмыслить происходящее. Его позиция в отношении нас поменялась и в отношении скорости интеграции Западных Балкан, но происходящее показывает, что перемены слишком медленные и мелкие. Когда мы говорим о принципе (евроинтеграции - ред.), основанной на заслугах, то пришло время, чтобы этот принцип относился только к праву на голосование в Европейском совете, но не единому рынку и всем остальным процессам", - указал Рама. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. В декабре 2023 года года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html
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в мире, сша, албания, северная македония, эди рама, евросоюз, netflix, европейский совет, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Албания, Северная Македония, Эди Рама, Евросоюз, Netflix, Европейский совет, Мюнхенская конференция по безопасности
В Албании предложили снять сериалы о США и ЕС после Мюнхенской конференции

Премьер Албании предложил после Мюнхенской конференции снять сериалы о США и ЕС

© AP Photo / Michael ProbstОтель Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности
Отель Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
Отель Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности
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БЕЛГРАД, 16 фев - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама предложил по итогам Мюнхенской конференции по безопасности снять два телесериала: один - про "одинокого шерифа" США, другой - про ЕС, "больницу с 27 докторами и одним пациентом".
Глава правительства Албании принял в воскресенье участие в дискуссии об ускорении евроинтеграции Балкан с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и премьером Северной Македонии Христианом Мицкоски в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу
Вчера, 08:00
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"Всё, что я знаю, что когда мы начинали этот процесс (евроинтеграции - ред.), мои волосы были совсем черными, а борода короче… После того, что я здесь увидел в эти дни, Netflix мог бы снять два сериала - один про ЕС, другой про США. Сериал про ЕС был бы о пациенте с 27 докторами, которых сначала было 28, но один сошел с ума и покинул больницу. А сериал о США был бы об одиноком шерифе", - заявил албанский премьер, трансляция его выступления велась на сайте конференции.
По его словам, в связи с новой позицией США в мире происходят "большие и важные" вещи, и Европа должна встряхнуться, а процесс евроинтеграции стран-кандидатов - ускориться.
"ЕС должен переосмыслить происходящее. Его позиция в отношении нас поменялась и в отношении скорости интеграции Западных Балкан, но происходящее показывает, что перемены слишком медленные и мелкие. Когда мы говорим о принципе (евроинтеграции - ред.), основанной на заслугах, то пришло время, чтобы этот принцип относился только к праву на голосование в Европейском совете, но не единому рынку и всем остальным процессам", - указал Рама.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов
14 февраля, 18:28
В декабре 2023 года года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции
Вчера, 14:09
 
В миреСШААлбанияСеверная МакедонияЭди РамаЕвросоюзNetflixЕвропейский советМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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