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Папа Римский призвал Европу снять санкции с России - РИА Новости, 16.02.2025
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22:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России - РИА Новости, 16.02.2025
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России
Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на общение с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик считает, что... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:07:00+03:00
2025-02-16T22:07:00+03:00
россия
европа
украина
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
мария львова-белова
международный уголовный суд
папа римский
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на общение с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать санкции с России, а не вводить новые. "Общался папой Франциском. Он считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но для этого она должна не вводить новые санкции против России, а начать снимать санкции с России, введенные ранее", - сказал Севастьянов. По мнению папы, добавил он, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван". "Должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу. Должны быть восстановлены перелёты между Россией и Европой. Должны сняться санкции с официальных лиц руководства страны. Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным", - пересказал глава ВСС, по его словам, мнение понтифика. Кроме того, добавил собеседник агентства, папа выступает за снятие санкций с родственников тех, кто попал в санкционные списки. "Европа должна быть привержена принципу "сын за отца не отвечает", - пояснил Севастьянов. Он сообщил также, что папа "чувствует себя хорошо, но еще проведет несколько дней в больнице". В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241228/dvoryane-1991877209.html
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россия, европа, украина, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), мария львова-белова, международный уголовный суд, папа римский, санкции в отношении россии, в мире, ватикан
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Папа Римский, Санкции в отношении России, В мире, Ватикан
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Глава ВСС Севастьянов: Папа Римский заявил, что ЕС должны снять санкции с России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на общение с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать санкции с России, а не вводить новые.
"Общался папой Франциском. Он считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но для этого она должна не вводить новые санкции против России, а начать снимать санкции с России, введенные ранее", - сказал Севастьянов.
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По мнению папы, добавил он, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван".
"Должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу. Должны быть восстановлены перелёты между Россией и Европой. Должны сняться санкции с официальных лиц руководства страны. Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным", - пересказал глава ВСС, по его словам, мнение понтифика.
Кроме того, добавил собеседник агентства, папа выступает за снятие санкций с родственников тех, кто попал в санкционные списки. "Европа должна быть привержена принципу "сын за отца не отвечает", - пояснил Севастьянов.
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Он сообщил также, что папа "чувствует себя хорошо, но еще проведет несколько дней в больнице".
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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РоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Мария Львова-БеловаМеждународный уголовный судПапа РимскийСанкции в отношении РоссииВ миреВатикан
 
 
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