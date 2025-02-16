https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html

Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Папа Римский призвал Европу снять санкции с России - РИА Новости, 16.02.2025

Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на общение с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик считает, что... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:07:00+03:00

2025-02-16T22:07:00+03:00

2025-02-16T22:07:00+03:00

россия

европа

украина

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

мария львова-белова

международный уголовный суд

папа римский

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на общение с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать санкции с России, а не вводить новые. "Общался папой Франциском. Он считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но для этого она должна не вводить новые санкции против России, а начать снимать санкции с России, введенные ранее", - сказал Севастьянов. По мнению папы, добавил он, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван". "Должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу. Должны быть восстановлены перелёты между Россией и Европой. Должны сняться санкции с официальных лиц руководства страны. Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным", - пересказал глава ВСС, по его словам, мнение понтифика. Кроме того, добавил собеседник агентства, папа выступает за снятие санкций с родственников тех, кто попал в санкционные списки. "Европа должна быть привержена принципу "сын за отца не отвечает", - пояснил Севастьянов. Он сообщил также, что папа "чувствует себя хорошо, но еще проведет несколько дней в больнице". В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241228/dvoryane-1991877209.html

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977624927.html

https://ria.ru/20241025/ikona-1980087671.html

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