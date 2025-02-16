https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999656929.html

ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля

ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля - РИА Новости, 16.02.2025

ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:57:00+03:00

2025-02-16T11:57:00+03:00

2025-02-16T12:02:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии, следует из повестки заседания.Новые санкции в повестке постпредов были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования."Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.). Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Утверждение", - следует из документа.Кроме того, как ожидается, постпреды также расширят санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом.После согласования постпредами санкционный пакет попадет на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Скорее всего, это будут главы МИД стран сообщества, которые соберутся на заседание 24 февраля. В тот же день пакет, скорее всего, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250213/rossija-1999081698.html

https://ria.ru/20250212/sanktsii-1998918154.html

https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html

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евросоюз, россия, белоруссия, владимир путин, украина, в мире