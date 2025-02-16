ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля
Страны ЕС планируют 19 февраля согласовать 16-й пакет санкций против РФ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии, следует из повестки заседания.
Новые санкции в повестке постпредов были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования.
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"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.). Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Утверждение", - следует из документа.
Кроме того, как ожидается, постпреды также расширят санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом.
После согласования постпредами санкционный пакет попадет на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Скорее всего, это будут главы МИД стран сообщества, которые соберутся на заседание 24 февраля. В тот же день пакет, скорее всего, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
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