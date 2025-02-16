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ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля - РИА Новости, 16.02.2025
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11:57 16.02.2025 (обновлено: 12:02 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999656929.html
ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля
ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля - РИА Новости, 16.02.2025
ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:57:00+03:00
2025-02-16T12:02:00+03:00
евросоюз
россия
белоруссия
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии, следует из повестки заседания.Новые санкции в повестке постпредов были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования."Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.). Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Утверждение", - следует из документа.Кроме того, как ожидается, постпреды также расширят санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом.После согласования постпредами санкционный пакет попадет на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Скорее всего, это будут главы МИД стран сообщества, которые соберутся на заседание 24 февраля. В тот же день пакет, скорее всего, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250213/rossija-1999081698.html
https://ria.ru/20250212/sanktsii-1998918154.html
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евросоюз, россия, белоруссия, владимир путин, украина, в мире
Евросоюз, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Украина, В мире
ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля

Страны ЕС планируют 19 февраля согласовать 16-й пакет санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии, следует из повестки заседания.
Новые санкции в повестке постпредов были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле
13 февраля, 12:52
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.). Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Утверждение", - следует из документа.
Кроме того, как ожидается, постпреды также расширят санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом.
После согласования постпредами санкционный пакет попадет на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Скорее всего, это будут главы МИД стран сообщества, которые соберутся на заседание 24 февраля. В тот же день пакет, скорее всего, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Швейцария введет новые санкции против России
12 февраля, 17:40
Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
15 февраля, 17:09
 
ЕвросоюзРоссияБелоруссияВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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