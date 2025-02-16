https://ria.ru/20250216/sammit-1999703869.html
В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже
В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже
Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:14:00+03:00
2025-02-16T19:14:00+03:00
2025-02-16T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки", сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников."Европейские лидеры в Париже обсудят идеи, среди которых возможное развертывание европейских войск на Украине, которые были бы размещены не на будущей линии соприкосновения, а за ней, в качестве "сил перестраховки", - пишет издание. По словам собеседников газеты, лидеры в Париже также обсудят конкретные планы с целью обеспечения европейской обороны вне зависимости от участия США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, париж, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Россия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже
FT: лидеры Европы обсудят размещение войск на Украине за линией соприкосновения