https://ria.ru/20250216/sammit-1999703869.html

В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже

В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже - РИА Новости, 16.02.2025

В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже

Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:14:00+03:00

2025-02-16T19:14:00+03:00

2025-02-16T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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париж

россия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки", сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников."Европейские лидеры в Париже обсудят идеи, среди которых возможное развертывание европейских войск на Украине, которые были бы размещены не на будущей линии соприкосновения, а за ней, в качестве "сил перестраховки", - пишет издание. По словам собеседников газеты, лидеры в Париже также обсудят конкретные планы с целью обеспечения европейской обороны вне зависимости от участия США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999697059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, париж, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)