https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 16.02.2025
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян резко осудил решение президента Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:15:00+03:00
2025-02-16T15:15:00+03:00
2025-02-16T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян резко осудил решение президента Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом он написал в соцсети X."Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога Трампа и Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны! Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов на это безумие!" — возмутился политик.Накануне издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные главой Белого дома.Ранее французский лидер также заявлял, что Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633928.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
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в мире, париж, украина, франция, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Париж, Украина, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
Политик Дюпон-Эньян раскритиковал Макрона за решение созвать евросаммит в Париже