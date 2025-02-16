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Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной

Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной - РИА Новости, 16.02.2025

Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной, противник сосредоточился на обстрелах городов и РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:45:00+03:00

2025-02-16T12:45:00+03:00

2025-02-16T12:45:00+03:00

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной, противник сосредоточился на обстрелах городов и сел региона. "Обстановка на линии боевого соприкосновения стабильно напряженная. Враг постоянно обстреливает мирные города и села", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, не проходит дня, чтобы не было ранено два-три человека. "К сожалению, полностью избежать этого невозможно, пока не будут прекращены боевые действия. Если дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, то артиллерийские снаряды и минометные мины - нет", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо