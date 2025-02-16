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Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной - РИА Новости, 16.02.2025
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12:45 16.02.2025
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Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной
Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной - РИА Новости, 16.02.2025
Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной, противник сосредоточился на обстрелах городов и РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:45:00+03:00
2025-02-16T12:45:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной, противник сосредоточился на обстрелах городов и сел региона. "Обстановка на линии боевого соприкосновения стабильно напряженная. Враг постоянно обстреливает мирные города и села", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, не проходит дня, чтобы не было ранено два-три человека. "К сожалению, полностью избежать этого невозможно, пока не будут прекращены боевые действия. Если дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, то артиллерийские снаряды и минометные мины - нет", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо
Сальдо назвал обстановку на линии фронта в Херсонской области напряженной

Сальдо: ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной, противник сосредоточился на обстрелах городов и сел региона.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения стабильно напряженная. Враг постоянно обстреливает мирные города и села", - сказал Сальдо РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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По его словам, не проходит дня, чтобы не было ранено два-три человека.
"К сожалению, полностью избежать этого невозможно, пока не будут прекращены боевые действия. Если дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, то артиллерийские снаряды и минометные мины - нет", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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