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Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой

Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой - РИА Новости, 16.02.2025

Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:24:00+03:00

2025-02-16T08:24:00+03:00

2025-02-16T08:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности аферой и надувательством. Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине. "Информационный вброс киевского режима с редкоземельными металлами — это попытка обмануть, прежде всего, Трампа и Америку в целом. Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство. Таскать каштаны из огня для мелкого клоуна он не станет", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, месторождения не разработаны, и их основная часть находится на освобождённых Россией территориях. "То есть — не в распоряжении Киева. Трамп потребовал плату за американскую помощь, и вместо реальных ценностей, например, урановых месторождений, хуторские хитрецы с Банковой пытаются подсунуть ему пустышку. Мол, отвоёвывай сам свою плату, потом ещё и сам её извлекай из земли", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , днепр (город), дональд трамп, владимир сальдо, владимир зеленский, киев, в мире