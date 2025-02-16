Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой
Сальдо назвал предложение Украины дать США доступ к редким металлам аферой
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности аферой и надувательством.
Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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"Информационный вброс киевского режима с редкоземельными металлами — это попытка обмануть, прежде всего, Трампа и Америку в целом. Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство. Таскать каштаны из огня для мелкого клоуна он не станет", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, месторождения не разработаны, и их основная часть находится на освобождённых Россией территориях.
"То есть — не в распоряжении Киева. Трамп потребовал плату за американскую помощь, и вместо реальных ценностей, например, урановых месторождений, хуторские хитрецы с Банковой пытаются подсунуть ему пустышку. Мол, отвоёвывай сам свою плату, потом ещё и сам её извлекай из земли", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.