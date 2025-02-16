https://ria.ru/20250216/rosstat-1999647728.html

Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 16.02.2025

Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения России должна пройти не позднее 2031 года, конкретный срок определит правительство РФ, сообщили РИА Новости в Росстате. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:52:00+03:00

2025-02-16T09:52:00+03:00

2025-02-16T09:52:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Всероссийская перепись населения России должна пройти не позднее 2031 года, конкретный срок определит правительство РФ, сообщили РИА Новости в Росстате. "Всероссийская перепись населения проводится 1 раз в 10 лет, соответственно, после прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство РФ", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что в текущем году ООН объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года, призвав государства провести свои национальные переписи в период с 2025 по 2034 год. В статистическом ведомстве также напомнили, что следующая Всероссийская перепись населения должна стать первой, в которой будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. "При этом будет сохранена гарантия самоопределения населения при переписи через предоставление каждому жителю страны возможности уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках", - добавили в Росстате. Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения Федеральная налоговая служба (ФНС).

https://ria.ru/20240923/perepis-1974152735.html

https://ria.ru/20250131/rosstat-1996707210.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии)