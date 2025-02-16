Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения
Росстат: Всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года
Всероссийская перепись населения. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Всероссийская перепись населения России должна пройти не позднее 2031 года, конкретный срок определит правительство РФ, сообщили РИА Новости в Росстате.
"Всероссийская перепись населения проводится 1 раз в 10 лет, соответственно, после прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство РФ", - сказали в ведомстве.
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Там также отметили, что в текущем году ООН объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года, призвав государства провести свои национальные переписи в период с 2025 по 2034 год.
В статистическом ведомстве также напомнили, что следующая Всероссийская перепись населения должна стать первой, в которой будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. "При этом будет сохранена гарантия самоопределения населения при переписи через предоставление каждому жителю страны возможности уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках", - добавили в Росстате.
Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения Федеральная налоговая служба (ФНС).
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