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На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол - РИА Новости, 16.02.2025
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21:44 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/reper-1999721304.html
На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол
На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол - РИА Новости, 16.02.2025
На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол
Административный протокол составят на родителей 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в нижегородском клубе рэп из категории 18+,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:44:00+03:00
2025-02-16T21:44:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Административный протокол составят на родителей 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в нижегородском клубе рэп из категории 18+, расследование проводится и в отношении организатора концерта, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что заявлений в полицию не поступало, но проверка уже проводится. "Установлено, что несовершеннолетний находился в ночном клубе в отсутствии законных представителей. В отношении родителей подростка будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних по месту его жительства", - заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, добавили в региональном управлении МВД, в отношении организатора мероприятия проводится административное расследование по статье 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения зрелищно-развлекательного мероприятия). Результаты расследования будут направлены в министерство культуры Нижегородской области для принятия решения.
https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол

Родителей и организатора концерта малолетнего нижегородского рэпера накажут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Административный протокол составят на родителей 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в нижегородском клубе рэп из категории 18+, расследование проводится и в отношении организатора концерта, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что заявлений в полицию не поступало, но проверка уже проводится.
«
"Установлено, что несовершеннолетний находился в ночном клубе в отсутствии законных представителей. В отношении родителей подростка будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних по месту его жительства", - заявили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, добавили в региональном управлении МВД, в отношении организатора мероприятия проводится административное расследование по статье 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения зрелищно-развлекательного мероприятия). Результаты расследования будут направлены в министерство культуры Нижегородской области для принятия решения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе
Вчера, 17:54
 
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