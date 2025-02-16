https://ria.ru/20250216/reper-1999721304.html

На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол

На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол - РИА Новости, 16.02.2025

На родителей 13-летнего нижегородского рэпера составят протокол

Административный протокол составят на родителей 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в нижегородском клубе рэп из категории 18+,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:44:00+03:00

2025-02-16T21:44:00+03:00

2025-02-16T21:44:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Административный протокол составят на родителей 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в нижегородском клубе рэп из категории 18+, расследование проводится и в отношении организатора концерта, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что заявлений в полицию не поступало, но проверка уже проводится. "Установлено, что несовершеннолетний находился в ночном клубе в отсутствии законных представителей. В отношении родителей подростка будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних по месту его жительства", - заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, добавили в региональном управлении МВД, в отношении организатора мероприятия проводится административное расследование по статье 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения зрелищно-развлекательного мероприятия). Результаты расследования будут направлены в министерство культуры Нижегородской области для принятия решения.

https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область