https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе - РИА Новости, 16.02.2025

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе

Нижегородцы возмутились выступлением 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в клубе рэп из категории 18+, полиция начала проверку, сообщили... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:54:00+03:00

2025-02-16T17:54:00+03:00

2025-02-16T18:42:00+03:00

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Нижегородцы возмутились выступлением 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в клубе рэп из категории 18+, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет. "Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и "мусоров", куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?" - написал один из шокированных нижегородцев. На афише концерта, размещённой в Telegram-канале юного исполнителя, значится возрастное ограничение 18+, время концерта - с 23.00 до 5.00. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, заявлений в полицию пока не поступало. "Тем не менее начата проверка по материалам, опубликованным в интернете", - заявила собеседница агентства.В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области сообщили, что организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html

https://ria.ru/20250216/lolita-1999676129.html

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нижний новгород, россия, происшествия, нижегородская область