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В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе - РИА Новости, 16.02.2025
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17:54 16.02.2025 (обновлено: 18:42 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html
В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе
В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе - РИА Новости, 16.02.2025
В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе
Нижегородцы возмутились выступлением 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в клубе рэп из категории 18+, полиция начала проверку, сообщили... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:54:00+03:00
2025-02-16T18:42:00+03:00
нижний новгород
россия
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Нижегородцы возмутились выступлением 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в клубе рэп из категории 18+, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет. "Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и "мусоров", куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?" - написал один из шокированных нижегородцев. На афише концерта, размещённой в Telegram-канале юного исполнителя, значится возрастное ограничение 18+, время концерта - с 23.00 до 5.00. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, заявлений в полицию пока не поступало. "Тем не менее начата проверка по материалам, опубликованным в интернете", - заявила собеседница агентства.В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области сообщили, что организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html
https://ria.ru/20250216/lolita-1999676129.html
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нижний новгород, россия, происшествия, нижегородская область
Нижний Новгород, Россия, Происшествия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зачитал матерный рэп в ночном клубе

В Нижнем Новгороде проверят эпизод с выступлением 13-летнего рэпера в клубе 18+

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Нижегородцы возмутились выступлением 13-летнего исполнителя Молодого Владимира, читавшего ночью в клубе рэп из категории 18+, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с состоявшегося в ночь на воскресенье концерта юного рэпера, где, по словам зрителей, он лихо рифмовал нецензурную лексику. В комментариях возмущенные читатели взывают к правоохранительным органам и министерству просвещения и предлагают привлечь родителей "мамкиного гангстера" к ответственности, а самого подростка поставить на учет.
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"Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и "мусоров", куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?" - написал один из шокированных нижегородцев.
На афише концерта, размещённой в Telegram-канале юного исполнителя, значится возрастное ограничение 18+, время концерта - с 23.00 до 5.00.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, заявлений в полицию пока не поступало.
"Тем не менее начата проверка по материалам, опубликованным в интернете", - заявила собеседница агентства.
В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области сообщили, что организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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