Рейтинг@Mail.ru
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/regiony-1999641579.html
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:07:00+03:00
2025-02-16T08:07:00+03:00
калужская область
московская область (подмосковье)
владимирская область
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее выгодные соотношения средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работа". "По итогам года Московская область возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений (в среднем 97 988 рублей при графике "полный день"), регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня - 19 302 рубля. Соискателям Московской области доступно множество вакансий; при этом, активность соискателей не покрывает потребность бизнеса", - отмечают авторы исследования. На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Следом идет Татарстан - в республике работодатели в 2024 году предлагали кандидатам в среднем 80 460 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 рубля. В пятерку регионов с наиболее привлекательными условиями трудоустройства также вошли Липецкая и Владимирская области. В Липецкой области средняя ежемесячная предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 75 928 рублей при прожиточном минимуме в 14 718 рублей, а во Владимирской области соискателям предлагали в среднем около 79 404 рублей в месяц при графике "полный день" (прожиточный минимум на 2025 год - 17 201 рубль). При составлении рейтинга аналитики платформы рассчитали коэффициент привлекательности регионов, основываясь на нескольких ключевых факторах трудоустройства. Наиболее важный из них - средняя предлагаемая зарплата, которая отражает уровень доходов в выбранном регионе. Эксперты рассчитали соотношение этого параметра к актуальным значениям прожиточного минимума. Другим важным индикатором стало количество вакансий на душу населения - это значение демонстрирует активность работодателей и количество открытых позиций в регионе. Наконец, аналитики рассчитали количество контактов соискателей на душу населения, чтобы оценить активность жителей региона и уровень конкуренции за вакансии. Все эти данные были объединены в коэффициенты привлекательности регионов, где наибольшую значимость имеет средняя предлагаемая зарплата. Полученный результат позволяет оценить, насколько комфортны город или область для работы и жизни. Например, явным преимуществом обладает регион, где средняя предлагаемая зарплата в 3-4 раза превосходит прожиточный минимум, а активность работодателей значительно превышает уровень активности кандидатов на вакансии.
https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html
https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997523257.html
https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html
калужская область
московская область (подмосковье)
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, московская область (подмосковье), владимирская область, экономика
Калужская область, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Экономика
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году

Подмосковье и Калужская область возглавили рейтинг регионов для трудоустройства

© Фото : Pexels / Sora ShimazakiТрудоустройство
Трудоустройство - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Трудоустройство. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее выгодные соотношения средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работа".
"По итогам года Московская область возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений (в среднем 97 988 рублей при графике "полный день"), регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня - 19 302 рубля. Соискателям Московской области доступно множество вакансий; при этом, активность соискателей не покрывает потребность бизнеса", - отмечают авторы исследования.
Медики - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
7 февраля, 10:27
На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Следом идет Татарстан - в республике работодатели в 2024 году предлагали кандидатам в среднем 80 460 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 рубля.
В пятерку регионов с наиболее привлекательными условиями трудоустройства также вошли Липецкая и Владимирская области. В Липецкой области средняя ежемесячная предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 75 928 рублей при прожиточном минимуме в 14 718 рублей, а во Владимирской области соискателям предлагали в среднем около 79 404 рублей в месяц при графике "полный день" (прожиточный минимум на 2025 год - 17 201 рубль).
При составлении рейтинга аналитики платформы рассчитали коэффициент привлекательности регионов, основываясь на нескольких ключевых факторах трудоустройства. Наиболее важный из них - средняя предлагаемая зарплата, которая отражает уровень доходов в выбранном регионе. Эксперты рассчитали соотношение этого параметра к актуальным значениям прожиточного минимума.
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
5 февраля, 14:46
Другим важным индикатором стало количество вакансий на душу населения - это значение демонстрирует активность работодателей и количество открытых позиций в регионе. Наконец, аналитики рассчитали количество контактов соискателей на душу населения, чтобы оценить активность жителей региона и уровень конкуренции за вакансии.
Все эти данные были объединены в коэффициенты привлекательности регионов, где наибольшую значимость имеет средняя предлагаемая зарплата. Полученный результат позволяет оценить, насколько комфортны город или область для работы и жизни. Например, явным преимуществом обладает регион, где средняя предлагаемая зарплата в 3-4 раза превосходит прожиточный минимум, а активность работодателей значительно превышает уровень активности кандидатов на вакансии.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Исследование показало, через сколько собеседований россияне находят работу
10 февраля, 05:18
 
Калужская областьМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала