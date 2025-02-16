https://ria.ru/20250216/regiony-1999641579.html
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:07:00+03:00
2025-02-16T08:07:00+03:00
2025-02-16T08:07:00+03:00
калужская область
московская область (подмосковье)
владимирская область
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее выгодные соотношения средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работа". "По итогам года Московская область возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений (в среднем 97 988 рублей при графике "полный день"), регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня - 19 302 рубля. Соискателям Московской области доступно множество вакансий; при этом, активность соискателей не покрывает потребность бизнеса", - отмечают авторы исследования. На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Следом идет Татарстан - в республике работодатели в 2024 году предлагали кандидатам в среднем 80 460 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 рубля. В пятерку регионов с наиболее привлекательными условиями трудоустройства также вошли Липецкая и Владимирская области. В Липецкой области средняя ежемесячная предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 75 928 рублей при прожиточном минимуме в 14 718 рублей, а во Владимирской области соискателям предлагали в среднем около 79 404 рублей в месяц при графике "полный день" (прожиточный минимум на 2025 год - 17 201 рубль). При составлении рейтинга аналитики платформы рассчитали коэффициент привлекательности регионов, основываясь на нескольких ключевых факторах трудоустройства. Наиболее важный из них - средняя предлагаемая зарплата, которая отражает уровень доходов в выбранном регионе. Эксперты рассчитали соотношение этого параметра к актуальным значениям прожиточного минимума. Другим важным индикатором стало количество вакансий на душу населения - это значение демонстрирует активность работодателей и количество открытых позиций в регионе. Наконец, аналитики рассчитали количество контактов соискателей на душу населения, чтобы оценить активность жителей региона и уровень конкуренции за вакансии. Все эти данные были объединены в коэффициенты привлекательности регионов, где наибольшую значимость имеет средняя предлагаемая зарплата. Полученный результат позволяет оценить, насколько комфортны город или область для работы и жизни. Например, явным преимуществом обладает регион, где средняя предлагаемая зарплата в 3-4 раза превосходит прожиточный минимум, а активность работодателей значительно превышает уровень активности кандидатов на вакансии.
https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html
https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997523257.html
https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html
калужская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, московская область (подмосковье), владимирская область, экономика
Калужская область, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Экономика
Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Подмосковье и Калужская область возглавили рейтинг регионов для трудоустройства
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг самых перспективных регионов РФ для трудоустройства в 2025 году: там наиболее выгодные соотношения средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работа".
"По итогам года Московская область
возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений (в среднем 97 988 рублей при графике "полный день"), регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня - 19 302 рубля. Соискателям Московской области доступно множество вакансий; при этом, активность соискателей не покрывает потребность бизнеса", - отмечают авторы исследования.
На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область
, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Следом идет Татарстан - в республике работодатели в 2024 году предлагали кандидатам в среднем 80 460 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 рубля.
В пятерку регионов с наиболее привлекательными условиями трудоустройства также вошли Липецкая и Владимирская области
. В Липецкой области
средняя ежемесячная предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 75 928 рублей при прожиточном минимуме в 14 718 рублей, а во Владимирской области соискателям предлагали в среднем около 79 404 рублей в месяц при графике "полный день" (прожиточный минимум на 2025 год - 17 201 рубль).
При составлении рейтинга аналитики платформы рассчитали коэффициент привлекательности регионов, основываясь на нескольких ключевых факторах трудоустройства. Наиболее важный из них - средняя предлагаемая зарплата, которая отражает уровень доходов в выбранном регионе. Эксперты рассчитали соотношение этого параметра к актуальным значениям прожиточного минимума.
Другим важным индикатором стало количество вакансий на душу населения - это значение демонстрирует активность работодателей и количество открытых позиций в регионе. Наконец, аналитики рассчитали количество контактов соискателей на душу населения, чтобы оценить активность жителей региона и уровень конкуренции за вакансии.
Все эти данные были объединены в коэффициенты привлекательности регионов, где наибольшую значимость имеет средняя предлагаемая зарплата. Полученный результат позволяет оценить, насколько комфортны город или область для работы и жизни. Например, явным преимуществом обладает регион, где средняя предлагаемая зарплата в 3-4 раза превосходит прожиточный минимум, а активность работодателей значительно превышает уровень активности кандидатов на вакансии.