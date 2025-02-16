https://ria.ru/20250216/putin-1999680908.html

Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже

Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже - РИА Новости, 16.02.2025

Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже

Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T15:00:00+03:00

2025-02-16T15:00:00+03:00

2025-02-16T18:15:00+03:00

россия

париж

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на переговорах тогда вел себя несерьезно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тележурналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, видел ли президент России видеокадры с общей пресс-конференции в Париже, на которых Зеленский ухмыляется и кривляется во время слов Путина о необходимости выполнения Минских соглашений."Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом. <...> Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", — сказал Песков, комментарий которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, париж, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков