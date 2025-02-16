Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже
Песков: Путин видел реакцию Зеленского на его выступление на саммите в Париже
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на переговорах тогда вел себя несерьезно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тележурналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, видел ли президент России видеокадры с общей пресс-конференции в Париже, на которых Зеленский ухмыляется и кривляется во время слов Путина о необходимости выполнения Минских соглашений.
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"Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом. <...> Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", — сказал Песков, комментарий которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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