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Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
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15:00 16.02.2025 (обновлено: 18:15 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/putin-1999680908.html
Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже
Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже
Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:00:00+03:00
2025-02-16T18:15:00+03:00
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париж
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владимир путин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на переговорах тогда вел себя несерьезно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тележурналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, видел ли президент России видеокадры с общей пресс-конференции в Париже, на которых Зеленский ухмыляется и кривляется во время слов Путина о необходимости выполнения Минских соглашений.&quot;Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом. &lt;...&gt; Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах&quot;, — сказал Песков, комментарий которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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россия, париж, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Париж, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже

Песков: Путин видел реакцию Зеленского на его выступление на саммите в Париже

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского во время своего выступления на саммите "нормандской четверки" в Париже, киевский лидер и на переговорах тогда вел себя несерьезно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тележурналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, видел ли президент России видеокадры с общей пресс-конференции в Париже, на которых Зеленский ухмыляется и кривляется во время слов Путина о необходимости выполнения Минских соглашений.
«

"Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом. <...> Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", — сказал Песков, комментарий которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.

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