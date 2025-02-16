https://ria.ru/20250216/putin-1999670980.html

Путин проявил феерический талант на минских переговорах, заявил Песков

Путин проявил феерический талант на минских переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Путин проявил феерический талант на минских переговорах, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин проявил феерический дипломатический талант во время 16-часовых минских переговоров "нормандской четверки" в 2015 году, сказал... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:54:00+03:00

2025-02-16T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проявил феерический дипломатический талант во время 16-часовых минских переговоров "нормандской четверки" в 2015 году, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал, что тогда во время переговоров лидеры фактически занимались драфтингом документов, причем на английском языке. Затем текст переводился и происходила сверка слов, которые при переводе могли приобретать другой смысл. "То есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Ну не говоря уже о филигранной дипломатии, в данном случае я могу говорить только про Путина, филигранном дипломатическом таланте, феерическом дипломатическом таланте, который тогда проявил Путин", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Песков добавил, что лидеры работали, превозмогая усталость. "Это был сложнейший процесс, и, конечно, такое увидеть воочию, наверное, один раз в жизни возможно", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999670099.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, в мире