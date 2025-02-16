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Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы
Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы - РИА Новости, 16.02.2025
Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы
Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве на праздновании Дня Победы всех глав государств, которые готовы разделить с Россией гордость... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:39:00+03:00
2025-02-16T12:39:00+03:00
2025-02-16T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве на праздновании Дня Победы всех глав государств, которые готовы разделить с Россией гордость за этот праздник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность визита Трампа в Россию на День Победы. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы
Песков: Путин будет рад видеть на праздновании Дня Победы всех лидеров стран