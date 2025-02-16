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В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры - РИА Новости, 16.02.2025
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11:18 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/putin-1999652607.html
В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры
В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры - РИА Новости, 16.02.2025
В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры
Президент РФ Владимир Путин обычно ведет телефонные разговоры один, но при необходимости он приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:18:00+03:00
2025-02-16T11:18:00+03:00
политика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обычно ведет телефонные разговоры один, но при необходимости он приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или иных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескову был задан вопрос о том, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры

Песков: Путин во время телефонных разговоров иногда приглашает помощников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обычно ведет телефонные разговоры один, но при необходимости он приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или иных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескову был задан вопрос о том, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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