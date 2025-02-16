https://ria.ru/20250216/putin-1999652607.html

В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры

В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры - РИА Новости, 16.02.2025

В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры

Президент РФ Владимир Путин обычно ведет телефонные разговоры один, но при необходимости он приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:18:00+03:00

2025-02-16T11:18:00+03:00

2025-02-16T11:18:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e981ed81ed116ce7690dc97ca1a5c5.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обычно ведет телефонные разговоры один, но при необходимости он приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или иных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескову был задан вопрос о том, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250216/tramp-1999468176.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп