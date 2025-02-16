https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633928.html

Пушков прокомментировал решение Макрона о созыве экстренного евросаммита

Пушков прокомментировал решение Макрона о созыве экстренного евросаммита - РИА Новости, 16.02.2025

Пушков прокомментировал решение Макрона о созыве экстренного евросаммита

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит, заявил, что французский лидер... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:07:00+03:00

2025-02-16T02:07:00+03:00

2025-02-16T02:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит, заявил, что французский лидер пытается создать имитацию "стратегической автономии" Европы. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. "Макрон созывает чрезвычайный евросаммит для обсуждения политики Трампа. Но ничего нового там не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене - и возмущение разговором Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину "до победы", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, "Макрон не был бы Макроном", если бы не попытался создать "имитацию стратегической автономии Европы". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633751.html

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европа, сша, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, politico, мид польши, мюнхенская конференция по безопасности