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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 16.02.2025 (обновлено: 19:28 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/pushilin-1999705252.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 16.02.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Российские военные в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики продолжают продвижение, но противник "упирается", подбрасывая небольшие подкрепления, идут... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:27:00+03:00
2025-02-16T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военные в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики продолжают продвижение, но противник "упирается", подбрасывая небольшие подкрепления, идут городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Часов Яр: мы видим, что у противника всё меньше шансов. Но, тем не менее, в самом Часовом Яре он всё еще старается упираться, продолжает побрасывать, пусть и небольшими партиями, но всё-таки подкрепления. Городские бои еще имеют место быть в самом Часовом Яре. Но мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Кроме того, глава республики подчеркнул, что идет продвижение российских бойцов и на севере ДНР - на краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20250215/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин: ВС России продолжают продвижение в Часовом Яре, но противник упирается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военные в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики продолжают продвижение, но противник "упирается", подбрасывая небольшие подкрепления, идут городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Часов Яр: мы видим, что у противника всё меньше шансов. Но, тем не менее, в самом Часовом Яре он всё еще старается упираться, продолжает побрасывать, пусть и небольшими партиями, но всё-таки подкрепления. Городские бои еще имеют место быть в самом Часовом Яре. Но мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
Кроме того, глава республики подчеркнул, что идет продвижение российских бойцов и на севере ДНР - на краснолиманском направлении.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
15 февраля, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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