https://ria.ru/20250216/pushilin-1999705252.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 16.02.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Российские военные в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики продолжают продвижение, но противник "упирается", подбрасывая небольшие подкрепления, идут... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:27:00+03:00

2025-02-16T19:27:00+03:00

2025-02-16T19:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские военные в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики продолжают продвижение, но противник "упирается", подбрасывая небольшие подкрепления, идут городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Часов Яр: мы видим, что у противника всё меньше шансов. Но, тем не менее, в самом Часовом Яре он всё еще старается упираться, продолжает побрасывать, пусть и небольшими партиями, но всё-таки подкрепления. Городские бои еще имеют место быть в самом Часовом Яре. Но мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Кроме того, глава республики подчеркнул, что идет продвижение российских бойцов и на севере ДНР - на краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20250215/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины