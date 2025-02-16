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Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества

Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 16.02.2025

Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:12:00+03:00

2025-02-16T23:12:00+03:00

2025-02-16T23:12:00+03:00

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ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического оборонного сотрудничества, говорится в размещенном принцем сообщении в социальной сети X. Он отметил, что в телефонном разговоре они "обговорили возможности укрепления стратегического оборонного сотрудничества и обсудили усилия по продвижению международного мира и безопасности". Принц сказал, что поздравил Хегсета с назначением главой Пентагона. В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Уллиота, что оба официальных лица во время телефонного разговора подтвердили "наличие критически важного оборонного партнерства между США и королевством Саудовская Аравия". "Госсекретарь приветствовал вклад Саудовской Аравии в региональную безопасность и призвал к продолжению сотрудничества по общим проблемам. Они договорились оставаться на связи и тесно координировать действия в областях, представляющих взаимный интерес", - добавил Уллиот, чьи слова цитирует телеканал.

https://ria.ru/20241113/putin-1983581772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, саудовская аравия, сша, пит хегсет, министерство обороны сша