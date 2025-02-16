Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества
Глава саудовского МО обсудил с новым шефом Пентагона оборонное сотрудничество
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического оборонного сотрудничества, говорится в размещенном принцем сообщении в социальной сети X.
Он отметил, что в телефонном разговоре они "обговорили возможности укрепления стратегического оборонного сотрудничества и обсудили усилия по продвижению международного мира и безопасности".
В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Уллиота, что оба официальных лица во время телефонного разговора подтвердили "наличие критически важного оборонного партнерства между США и королевством Саудовская Аравия".
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"Госсекретарь приветствовал вклад Саудовской Аравии в региональную безопасность и призвал к продолжению сотрудничества по общим проблемам. Они договорились оставаться на связи и тесно координировать действия в областях, представляющих взаимный интерес", - добавил Уллиот, чьи слова цитирует телеканал.
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