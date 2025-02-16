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Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 16.02.2025
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23:12 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/prints-1999726539.html
Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества
Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 16.02.2025
Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества
Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:12:00+03:00
2025-02-16T23:12:00+03:00
в мире
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сша
пит хегсет
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ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического оборонного сотрудничества, говорится в размещенном принцем сообщении в социальной сети X. Он отметил, что в телефонном разговоре они "обговорили возможности укрепления стратегического оборонного сотрудничества и обсудили усилия по продвижению международного мира и безопасности". Принц сказал, что поздравил Хегсета с назначением главой Пентагона. В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Уллиота, что оба официальных лица во время телефонного разговора подтвердили "наличие критически важного оборонного партнерства между США и королевством Саудовская Аравия". "Госсекретарь приветствовал вклад Саудовской Аравии в региональную безопасность и призвал к продолжению сотрудничества по общим проблемам. Они договорились оставаться на связи и тесно координировать действия в областях, представляющих взаимный интерес", - добавил Уллиот, чьи слова цитирует телеканал.
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Новый глава Пентагона и саудовский принц обсудили укрепление сотрудничества

Глава саудовского МО обсудил с новым шефом Пентагона оборонное сотрудничество

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Салман обсудил по телефону с новым главой Пентагона Питом Хегсетом возможности для укрепления стратегического оборонного сотрудничества, говорится в размещенном принцем сообщении в социальной сети X.
Он отметил, что в телефонном разговоре они "обговорили возможности укрепления стратегического оборонного сотрудничества и обсудили усилия по продвижению международного мира и безопасности".
Принц сказал, что поздравил Хегсета с назначением главой Пентагона.
В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Уллиота, что оба официальных лица во время телефонного разговора подтвердили "наличие критически важного оборонного партнерства между США и королевством Саудовская Аравия".
«
"Госсекретарь приветствовал вклад Саудовской Аравии в региональную безопасность и призвал к продолжению сотрудничества по общим проблемам. Они договорились оставаться на связи и тесно координировать действия в областях, представляющих взаимный интерес", - добавил Уллиот, чьи слова цитирует телеканал.
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В миреЦены на нефтьСаудовская АравияСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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