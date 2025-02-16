Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже
RMF FM: премьер Польши Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в экстренном саммите Европейского союза в Париже, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на главу комиссии по международным делам сената Польши Гжегода Схетыну.
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"Премьер-министр Дональд Туск примет участие в экстренном саммите, созванном президентом Франции. Он должен состояться в понедельник в Париже", - говорится в сообщении со ссылкой на политика.
Схетына FM Schetyna, новая неделя может принести "переломные выводы, исходящие из встреч на Мюнхенской конференции".
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"Там происходили новые вещи..., хотя бы критика Европейского союза, критика Европы со стороны американского вице-президента. Это новые вещи, и на это нужно ответить одним голосом, европейским голосом. Мы будем свидетелями этого факта в ближайшие дни", - заявил политик.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.