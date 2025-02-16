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Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
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15:23 16.02.2025 (обновлено: 15:24 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/premer-1999683092.html
Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже
Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже
Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в экстренном саммите Европейского союза в Париже, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на главу комиссии... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:23:00+03:00
2025-02-16T15:24:00+03:00
в мире
европа
польша
париж
дональд туск
мюнхенская конференция по безопасности
евросоюз
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в экстренном саммите Европейского союза в Париже, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на главу комиссии по международным делам сената Польши Гжегода Схетыну. "Премьер-министр Дональд Туск примет участие в экстренном саммите, созванном президентом Франции. Он должен состояться в понедельник в Париже", - говорится в сообщении со ссылкой на политика. Схетына FM Schetyna, новая неделя может принести "переломные выводы, исходящие из встреч на Мюнхенской конференции". "Там происходили новые вещи..., хотя бы критика Европейского союза, критика Европы со стороны американского вице-президента. Это новые вещи, и на это нужно ответить одним голосом, европейским голосом. Мы будем свидетелями этого факта в ближайшие дни", - заявил политик. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html
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в мире, европа, польша, париж, дональд туск, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз
В мире, Европа, Польша, Париж, Дональд Туск, Мюнхенская конференция по безопасности, Евросоюз
Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже

RMF FM: премьер Польши Туск примет участие в экстренном саммите ЕС в Париже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в экстренном саммите Европейского союза в Париже, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на главу комиссии по международным делам сената Польши Гжегода Схетыну.
«
"Премьер-министр Дональд Туск примет участие в экстренном саммите, созванном президентом Франции. Он должен состояться в понедельник в Париже", - говорится в сообщении со ссылкой на политика.
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Схетына FM Schetyna, новая неделя может принести "переломные выводы, исходящие из встреч на Мюнхенской конференции".
«
"Там происходили новые вещи..., хотя бы критика Европейского союза, критика Европы со стороны американского вице-президента. Это новые вещи, и на это нужно ответить одним голосом, европейским голосом. Мы будем свидетелями этого факта в ближайшие дни", - заявил политик.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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