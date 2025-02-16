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Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ
Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ
Число погибших украинских военных может быть на десятки тысяч больше, заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:40:00+03:00
2025-02-16T20:40:00+03:00
2025-02-16T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число погибших украинских военных может быть на десятки тысяч больше, заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.По утверждениям главы киевского режима, потери ВСУ на сегодняшний день составляют порядка 46 тысяч солдат."Есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Наверняка знать нельзя", — добавил он.В январе журнал Spectator писал, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.Как отмечает Минобороны России, мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, что приводит к сокращению численности украинской армии.Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.
https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ
Зеленский признал, что число потерь ВСУ может быть на десятки тысяч больше