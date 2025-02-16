https://ria.ru/20250216/poteri-1999712927.html

Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ

Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ

Число погибших украинских военных может быть на десятки тысяч больше, заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:40:00+03:00

2025-02-16T20:40:00+03:00

2025-02-16T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998364456_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7244125e28d8d3de83fc576b4138006c.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число погибших украинских военных может быть на десятки тысяч больше, заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.По утверждениям главы киевского режима, потери ВСУ на сегодняшний день составляют порядка 46 тысяч солдат."Есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Наверняка знать нельзя", — добавил он.В январе журнал Spectator писал, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.Как отмечает Минобороны России, мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, что приводит к сокращению численности украинской армии.Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.

https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html

https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский