https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html

"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США

"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США - РИА Новости, 16.02.2025

"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США

Украине придется принять, что мирные переговоры по завершению конфликта будут идти между США и Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:15:00+03:00

2025-02-16T10:15:00+03:00

2025-02-16T12:55:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украине придется принять, что мирные переговоры по завершению конфликта будут идти между США и Россией, пишет National Interest."Администрация Трампа дала четко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева. Украинскому правительству, привыкшему к почтительному отношению Белого дома под президентством Джо Байдена, придется просто принять любое решение, к которому придут американский и российский лидеры касательно боевых действий", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией: наилучшим вариантом для Киева будет мирное урегулирование с отказом от территорий, поскольку таким образом он сможет избежать полного разгрома на поле боя.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999571988.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден