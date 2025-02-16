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"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США - РИА Новости, 16.02.2025
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10:15 16.02.2025 (обновлено: 12:55 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html
"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США
"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США - РИА Новости, 16.02.2025
"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США
Украине придется принять, что мирные переговоры по завершению конфликта будут идти между США и Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:15:00+03:00
2025-02-16T12:55:00+03:00
в мире
украина
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сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украине придется принять, что мирные переговоры по завершению конфликта будут идти между США и Россией, пишет National Interest."Администрация Трампа дала четко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева. Украинскому правительству, привыкшему к почтительному отношению Белого дома под президентством Джо Байдена, придется просто принять любое решение, к которому придут американский и российский лидеры касательно боевых действий", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией: наилучшим вариантом для Киева будет мирное урегулирование с отказом от территорий, поскольку таким образом он сможет избежать полного разгрома на поле боя.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
"Придется принять". СМИ рассказали, какое послание получила Украина от США

NI: Украине придется принять, что мирные переговоры пройдут между США и Россией

© Getty Images / Leon NealУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / Leon Neal
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украине придется принять, что мирные переговоры по завершению конфликта будут идти между США и Россией, пишет National Interest.
«
"Администрация Трампа дала четко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева. Украинскому правительству, привыкшему к почтительному отношению Белого дома под президентством Джо Байдена, придется просто принять любое решение, к которому придут американский и российский лидеры касательно боевых действий", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией: наилучшим вариантом для Киева будет мирное урегулирование с отказом от территорий, поскольку таким образом он сможет избежать полного разгрома на поле боя.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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