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США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь - РИА Новости, 16.02.2025
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05:49 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/pomosch-1999638345.html
США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь
США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь - РИА Новости, 16.02.2025
США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь
Вашингтон предлагал Украине согласиться на сделку, которая предусматривала использование США украинских ресурсов в обмен на уже переданную Киеву военную помощь, РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:49:00+03:00
2025-02-16T05:49:00+03:00
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
евросоюз
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вашингтон предлагал Украине согласиться на сделку, которая предусматривала использование США украинских ресурсов в обмен на уже переданную Киеву военную помощь, при этом о дальнейшей военной поддержке в документе не упоминалось, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. По информации телеканала CNN, Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное главой минфина США Скоттом Бессентом. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. "По словам человека, знакомого с документом, в предложенной (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и представленной Бессентом сделке упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем", - пишет издание. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что Киев "пытается договориться о более выгодной сделке". По словам четырех человек, знакомых с переговорами между США и Украиной, Зеленский также заинтересован в том, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию украинских природных ресурсов. По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал документ, который Бессент привез с собой на Украину, до возвращения главы американского минфина в Вашингтон. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250216/sdelka-1999634637.html
https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз
США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Евросоюз
США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь

FT: США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams
Танк M1A3 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вашингтон предлагал Украине согласиться на сделку, которая предусматривала использование США украинских ресурсов в обмен на уже переданную Киеву военную помощь, при этом о дальнейшей военной поддержке в документе не упоминалось, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По информации телеканала CNN, Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное главой минфина США Скоттом Бессентом. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.
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"По словам человека, знакомого с документом, в предложенной (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и представленной Бессентом сделке упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем", - пишет издание.
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что Киев "пытается договориться о более выгодной сделке". По словам четырех человек, знакомых с переговорами между США и Украиной, Зеленский также заинтересован в том, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию украинских природных ресурсов.
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По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал документ, который Бессент привез с собой на Украину, до возвращения главы американского минфина в Вашингтон.
В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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