Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 16.02.2025 (обновлено: 20:31 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/polsha-1999711607.html
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:30:00+03:00
2025-02-16T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
польша
радослав сикорский
стив уиткофф
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/55/1489135578_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_9ab8ef4c0e6e7a079df87d62b2841dc1.jpg
ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие средства на военные цели. "Как вы знаете, министр обороны США ставит Польшу в пример как образцового союзника. Мы 20 лет тратим на оборону 2% ВВП, а в последнее время - значительно больше", - заявил Сикорский журналистам, спрашивавшим его о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По мнению министра, размер военных расходов дает Польше "право говорить и требовать участия в принятии решений". На 2025 год военный бюджет Польши запланирован на уровне 4,7% ВВП. Ранее в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, выразив надежду на "хороший прогресс". Издание Politico ранее писало, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Уиткоффу, чтобы начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом утверждалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов приглашать представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999690776.html
https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html
https://ria.ru/20250216/sikorskiy-1999660274.html
украина
сша
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/55/1489135578_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_94c5ff3bfd0665eb2abbb5f6a467e439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, польша, радослав сикорский, стив уиткофф, марко рубио, россия, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Радослав Сикорский, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине

Сикорский: военный бюджет Польши дает ей право влиять на решения по Украине

© Flickr / Kamil PorembinskiНочная Варшава, Польша
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Flickr / Kamil Porembinski
Ночная Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие средства на военные цели.
"Как вы знаете, министр обороны США ставит Польшу в пример как образцового союзника. Мы 20 лет тратим на оборону 2% ВВП, а в последнее время - значительно больше", - заявил Сикорский журналистам, спрашивавшим его о перспективах урегулирования конфликта на Украине.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше заявили, что Европа мало знает о будущих переговорах по Украине
Вчера, 16:46
По мнению министра, размер военных расходов дает Польше "право говорить и требовать участия в принятии решений".
На 2025 год военный бюджет Польши запланирован на уровне 4,7% ВВП.
Ранее в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, выразив надежду на "хороший прогресс".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
Вчера, 16:04
Издание Politico ранее писало, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Уиткоффу, чтобы начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом утверждалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов приглашать представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Мюнхене
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАПольшаРадослав СикорскийСтив УиткоффМарко РубиоРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала