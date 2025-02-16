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В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:30:00+03:00
2025-02-16T20:30:00+03:00
2025-02-16T20:31:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие средства на военные цели. "Как вы знаете, министр обороны США ставит Польшу в пример как образцового союзника. Мы 20 лет тратим на оборону 2% ВВП, а в последнее время - значительно больше", - заявил Сикорский журналистам, спрашивавшим его о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По мнению министра, размер военных расходов дает Польше "право говорить и требовать участия в принятии решений". На 2025 год военный бюджет Польши запланирован на уровне 4,7% ВВП. Ранее в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, выразив надежду на "хороший прогресс". Издание Politico ранее писало, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Уиткоффу, чтобы начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом утверждалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов приглашать представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999690776.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Радослав Сикорский, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Польше заявили, что могут претендовать на участие в решениях по Украине
Сикорский: военный бюджет Польши дает ей право влиять на решения по Украине