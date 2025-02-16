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Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх
Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 16.02.2025
Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх
Самолет с российскими туристами, ранее вынужденно севший в Польше, вылетит из Калининграда в Шарм-эш-Шейх вечером, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:21:00+03:00
2025-02-16T17:21:00+03:00
2025-02-16T17:21:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 16 фев — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, ранее вынужденно севший в Польше, вылетит из Калининграда в Шарм-эш-Шейх вечером, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта "Храброво" Некоторые СМИ в воскресенье сообщили, что рейс отменен. "Данная информация не соответствует действительности. Борт Airbus A321 находится в аэропорту "Храброво". Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20.30 (21.30 мск). Все пассажиры проинформированы о переносе рейса, им предоставлен трансфер до гостиницы", - сказали в пресс-службе. Как ранее сообщали в пресс-службе "Храброво", из-за сильного снегопада в Калининграде, самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria UJ681 с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в польском городе Познань. Такое решение принял командир воздушного судна. Согласно онлайн табло аэропорта "Храброво", самолет из Познани приземлился в Калининграде в 11.45(12.45 мск)
https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
https://ria.ru/20250216/ssha-1999680734.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, шарм-эш-шейх, познань, airbus a321, польша, в мире
Калининград, Шарм-эш-Шейх, Познань, Airbus A321, Польша, В мире
Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх
Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вылетит в Шарм-эш-Шейх в 21:30