https://ria.ru/20250216/polsha-1999660026.html

Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград - РИА Новости, 16.02.2025

Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:24:00+03:00

2025-02-16T12:24:00+03:00

2025-02-16T12:24:00+03:00

калининград

познань

шарм-эль-шейх

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a321

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11.55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)", - написал он. Кореняко добавил, что причина приземления самолета в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области. Как ранее сообщили РИА Новости в аэропорту Познани, самолет авиакомпании AlMasria, прибывший из Шарм-эль-Шейха, был заправлен и должен был вылететь в Калининград в 11.20 мск. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7-10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10-15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.

https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

калининград

познань

шарм-эль-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, познань, шарм-эль-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321, в мире