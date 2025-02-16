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Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград - РИА Новости, 16.02.2025
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12:24 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/polsha-1999660026.html
Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград
Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград - РИА Новости, 16.02.2025
Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград
Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:24:00+03:00
2025-02-16T12:24:00+03:00
калининград
познань
шарм-эль-шейх
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a321
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11.55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)", - написал он. Кореняко добавил, что причина приземления самолета в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области. Как ранее сообщили РИА Новости в аэропорту Познани, самолет авиакомпании AlMasria, прибывший из Шарм-эль-Шейха, был заправлен и должен был вылететь в Калининград в 11.20 мск. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7-10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10-15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.
https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
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калининград, познань, шарм-эль-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321, в мире
Калининград, Познань, Шарм-эль-Шейх, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A321, В мире
Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

Вынужденно севший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Калининград

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11.55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)", - написал он.
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Кореняко добавил, что причина приземления самолета в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.
Как ранее сообщили РИА Новости в аэропорту Познани, самолет авиакомпании AlMasria, прибывший из Шарм-эль-Шейха, был заправлен и должен был вылететь в Калининград в 11.20 мск.
По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7-10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10-15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.
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