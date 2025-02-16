https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html

Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет

Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет - РИА Новости, 16.02.2025

Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет

Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T07:49:00+03:00

2025-02-16T07:49:00+03:00

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специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

youtube

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. "Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров", - сказал Откаленко. Он заявил, что на Украине перестали относиться к военным, как к полноценным членам общества и "считать за людей".

https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html

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Пленный солдат ВСУ признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет Пленный украинский военный признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров 2025-02-16T07:49 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), youtube