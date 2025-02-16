Рейтинг@Mail.ru
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 16.02.2025 (обновлено: 10:18 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет - РИА Новости, 16.02.2025
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:49:00+03:00
2025-02-16T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999644497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec2a3e3fd4154d72eba555f43a89e0e2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. "Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров", - сказал Откаленко. Он заявил, что на Украине перестали относиться к военным, как к полноценным членам общества и "считать за людей".
https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный солдат ВСУ признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный украинский военный признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров
2025-02-16T07:49
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999644497_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07645f9211a4a3f7d31207b4c9b61f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), youtube
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), YouTube
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет

Пленный Откаленко: слушал русскую музыку, несмотря на запрет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет.
"Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров", - сказал Откаленко.
Он заявил, что на Украине перестали относиться к военным, как к полноценным членам общества и "считать за людей".
Полная туфта: пленный ВСУ о подготовке и оснащении бригады имени Анны Киевской - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Пленный ВСУ рассказал, что воевал со ржавым автоматом
15 февраля, 07:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)YouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала