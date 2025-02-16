https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет - РИА Новости, 16.02.2025
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:49:00+03:00
2025-02-16T07:49:00+03:00
2025-02-16T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко заявил на видео от Минобороны РФ, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. "Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров", - сказал Откаленко. Он заявил, что на Украине перестали относиться к военным, как к полноценным членам общества и "считать за людей".
https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html
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Пленный солдат ВСУ признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный украинский военный признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров
2025-02-16T07:49
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PT1M49S
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), youtube
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), YouTube
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Пленный Откаленко: слушал русскую музыку, несмотря на запрет