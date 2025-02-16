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"Отличная идея". Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине
"Отличная идея". Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
"Отличная идея". Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине
Разработка "плана Маршалла" для Украины была бы отличной идеей, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:42:00+03:00
2025-02-16T08:42:00+03:00
2025-02-16T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Разработка "плана Маршалла" для Украины была бы отличной идеей, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности."Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей", — отметил политик.Кроме того, Павел считает, что выработка плана по восстановлению Украины после окончания боевых действий будет четким и ясным посланием для Москвы, а также подготовит страну к интеграции в Европейский союз."Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999578783.html
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в мире, украина, чехия, москва, петр павел, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Чехия, Москва, Петр Павел, Мюнхенская конференция по безопасности
"Отличная идея". Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине
Президент Чехии Павел счел разработку плана Маршалла для Украины отличной идеей