https://ria.ru/20250216/peskov-1999672566.html

Песков рассказал, на что нужно ориентироваться при переговорах с Украиной

Песков рассказал, на что нужно ориентироваться при переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.02.2025

Песков рассказал, на что нужно ориентироваться при переговорах с Украиной

Договариваясь с Киевом, нужно каждый раз делать корректировку на дефицит суверенности и дефицит доверия к нему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:08:00+03:00

2025-02-16T14:08:00+03:00

2025-02-16T14:08:00+03:00

киев

россия

стамбул

дмитрий песков

павел зарубин

украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Договариваясь с Киевом, нужно каждый раз делать корректировку на дефицит суверенности и дефицит доверия к нему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."В Стамбуле бумаги были парафированы? Были. Больше, чем два с половиной года назад. Они были парафированы, они были готовы к подписанию. Потом другой стороной было сказано: "Нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, что эта страна (Украина - ред.), наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним", - заявил Песков, отвечая на вопрос, на что теперь ориентироваться при подписании бумаг, если они не исполняются, как после обмана со стороны Запада с Минскими соглашениями.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999668609.html

киев

россия

стамбул

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киев, россия, стамбул, дмитрий песков, павел зарубин, украина