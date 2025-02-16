https://ria.ru/20250216/peskov-1999671650.html
В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле
В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле - РИА Новости, 16.02.2025
В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле
Срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет, заявил... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:58:00+03:00
2025-02-16T13:58:00+03:00
2025-02-16T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент комментария размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Песков в интервью журналисту напомнил, что российская и украинская делегация парафировали бумаги в ходе переговоров в Стамбуле, бумаги были готовы к подписанию. "Потом другой страной было сказано: "нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова", - сказал Песков, комментирую судьбу стамбульских договоренностей."Ты понимаешь, кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает за свои слова", - резюмировал Песков, отвечая на вопрос о доверии соглашениям с другими странами.
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стамбул, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин
Стамбул, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле
Песков: срыв переговоров в Стамбуле показал, кто отвечает за свои слова