https://ria.ru/20250216/peskov-1999671650.html

В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле

В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле - РИА Новости, 16.02.2025

В Кремле прокомментировали срыв подписания соглашений в Стамбуле

Срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет, заявил... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:58:00+03:00

2025-02-16T13:58:00+03:00

2025-02-16T13:59:00+03:00

стамбул

россия

украина

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент комментария размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Песков в интервью журналисту напомнил, что российская и украинская делегация парафировали бумаги в ходе переговоров в Стамбуле, бумаги были готовы к подписанию. "Потом другой страной было сказано: "нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова", - сказал Песков, комментирую судьбу стамбульских договоренностей."Ты понимаешь, кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает за свои слова", - резюмировал Песков, отвечая на вопрос о доверии соглашениям с другими странами.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999668519.html

стамбул

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стамбул, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин