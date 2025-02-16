https://ria.ru/20250216/peskov-1999670099.html

Из провала Минских соглашений Россия извлекла опыт, заявил Песков

Из провала Минских соглашений Россия извлекла опыт, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Из провала Минских соглашений Россия извлекла опыт, заявил Песков

Обижаться на Запад за обман в ходе переговоров при заключении минских соглашений бессмысленно, на обиженных воду возят, а Россия извлекла необходимый опыт,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:42:00+03:00

2025-02-16T13:42:00+03:00

2025-02-16T13:42:00+03:00

дмитрий песков

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обижаться на Запад за обман в ходе переговоров при заключении минских соглашений бессмысленно, на обиженных воду возят, а Россия извлекла необходимый опыт, который будет учитываться в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий размещен в Telegram-канале Павла Зарубина.Песков в интервью журналисту отметил, что обман Запада в ходе переговоров по минским соглашениям стал для России "еще одним опытом", который в будущем поможет наилучшим образом отстаивать интересы."Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999668519.html

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дмитрий песков, россия, павел зарубин