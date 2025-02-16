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Песков назвал Украину слугой США - РИА Новости, 16.02.2025
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13:38 16.02.2025 (обновлено: 14:41 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/peskov-1999669764.html
Песков назвал Украину слугой США
Песков назвал Украину слугой США - РИА Новости, 16.02.2025
Песков назвал Украину слугой США
Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:38:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
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сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом он заявил в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Песков привел в пример Харьковские соглашения 2010 года, когда Москва договорилась о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ."Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал представитель Кремля.Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html
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украина, сша, дмитрий песков, в мире
Украина, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Украину слугой США

Песков: Украина является даже не вассалом, а слугой США

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он заявил в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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Песков привел в пример Харьковские соглашения 2010 года, когда Москва договорилась о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ.
"Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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