https://ria.ru/20250216/peskov-1999669764.html

Песков назвал Украину слугой США

Песков назвал Украину слугой США - РИА Новости, 16.02.2025

Песков назвал Украину слугой США

Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:38:00+03:00

2025-02-16T13:38:00+03:00

2025-02-16T14:41:00+03:00

украина

сша

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом он заявил в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Песков привел в пример Харьковские соглашения 2010 года, когда Москва договорилась о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ."Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал представитель Кремля.Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.

https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html

https://ria.ru/20250216/peskov-1999668519.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, дмитрий песков, в мире