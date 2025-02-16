https://ria.ru/20250216/peskov-1999668609.html

Россия больше не угодит в сети лживых обещаний Запада, заявил Песков

Россия больше не угодит в сети лживых обещаний Запада, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Россия больше не угодит в сети лживых обещаний Запада, заявил Песков

Обман Запада с минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:24:00+03:00

2025-02-16T13:24:00+03:00

2025-02-16T13:52:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обман Запада с минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если канцлер ФРГ говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: "Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время". Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы", - сказал Песков на вопрос о минских соглашениях.Песков добавил, что опыт прошлых лет поможет России не угодить в сети лживых обещаний Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, в чем гарантии, что Запад вновь не обманет Россию, как это было в ситуации с подписанными десять лет назад минскими соглашениями."Наверное, в том, что романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет. И как раз вот этот опыт прошлых лет - мы же тоже учимся, мы же не стоим на месте. И конечно, мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить, скажем так, в сети каких-то лживых обещаний", - сказал Песков.Он отметил, что Россия не забывает, как ее обманывал Запад, и будет учитывать при формулировании позиции."Конечно, и Россия не забывает это все. И мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что Запад не обманет Россию, как это было с Минскими соглашениями и другими вопросами.Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999668519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, в мире, украина