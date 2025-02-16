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Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
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12:28 16.02.2025 (обновлено: 12:32 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/peskov-1999660857.html
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:28:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
россия
сша
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, то, конечно, эта встреча приобретает особое значение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о подготовке такого контакта, видео выложено в его телеграм-канале.
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков

Песков: встреча Путина и Трампа в нынешних условиях будет иметь особое значение

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, то, конечно, эта встреча приобретает особое значение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о подготовке такого контакта, видео выложено в его телеграм-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США
Вчера, 12:21
 
Владимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАДмитрий ПесковПолитика
 
 
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