https://ria.ru/20250216/peskov-1999660857.html

Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков

Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков

Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:28:00+03:00

2025-02-16T12:28:00+03:00

2025-02-16T12:32:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, то, конечно, эта встреча приобретает особое значение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о подготовке такого контакта, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999659869.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика