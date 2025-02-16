https://ria.ru/20250216/peskov-1999660857.html
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:28:00+03:00
2025-02-16T12:28:00+03:00
2025-02-16T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, то, конечно, эта встреча приобретает особое значение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о подготовке такого контакта, видео выложено в его телеграм-канале.
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Песков: встреча Путина и Трампа в нынешних условиях будет иметь особое значение