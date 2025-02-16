https://ria.ru/20250216/peskov-1999659537.html
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:18:00+03:00
2025-02-16T12:18:00+03:00
2025-02-16T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
https://ria.ru/20250216/tramp-1999468176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дональд трамп, владимир путин
Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда согласуют визит