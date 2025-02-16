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Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
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12:18 16.02.2025 (обновлено: 12:27 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/peskov-1999659537.html
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:18:00+03:00
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россия
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
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россия, в мире, дональд трамп, владимир путин
Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков

Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда согласуют визит

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
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