https://ria.ru/20250216/peskov-1999659537.html

Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков

Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:18:00+03:00

2025-02-16T12:18:00+03:00

2025-02-16T12:27:00+03:00

россия

в мире

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

https://ria.ru/20250216/tramp-1999468176.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, дональд трамп, владимир путин