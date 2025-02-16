Песков назвал разговор Путина и Трампа сигналом о начале диалога о мире
Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом о начале диалога о мире
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал мощным сигналом о начале диалога о мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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"Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога и теперь будем говорить о мире, а не о войне", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он указал, что позиция Трампа сильно отличается от шагов предыдущего американского президента Джо Байдена.
"Что было с предыдущей администрацией (США. — Прим. ред.) — никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", — объяснил Песков.
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"В любом случае встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее", — добавил он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит.
В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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