https://ria.ru/20250216/perm-1999723548.html
Бастрыкин попросил отчет по делу об избиении школьницами дворника в Перми
Бастрыкин попросил отчет по делу об избиении школьницами дворника в Перми - РИА Новости, 16.02.2025
Бастрыкин попросил отчет по делу об избиении школьницами дворника в Перми
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил отчет по делу о жестоком избиении группой школьниц дворника в подвале многоквартирного дома в Перми, сообщает... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:21:00+03:00
2025-02-16T22:21:00+03:00
2025-02-16T22:23:00+03:00
происшествия
россия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил отчет по делу о жестоком избиении группой школьниц дворника в подвале многоквартирного дома в Перми, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в СМИ и соцсетях появилась информация, что 11 февраля в подвале многоквартирного дома в Перми группа школьниц, используя малозначительный повод, жестоко избила дворника. Девочки снимали процесс на камеру мобильного телефона. Также известно, что одна из нападавших ранее в помещении школы нанесла телесные повреждения 15-летней учащейся. "По факту избиения дворника возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с делом по факту избиения школьницы. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/bastrykin-1999713459.html
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происшествия, россия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин попросил отчет по делу об избиении школьницами дворника в Перми
Бастрыкин запросил отчет после жестокого избиения школьницами дворника в Перми