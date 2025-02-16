https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html

На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине

На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2025

На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине

ЕС может сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в случае участия в нем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:16:00+03:00

2025-02-16T20:16:00+03:00

2025-02-16T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЕС может сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в случае участия в нем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы заняли такую бескомпромиссную позицию в своих требованиях и отказе прибегать к дипломатии, что выступают против мирных переговоров и, скорее всего, подорвут их", — написал он.По словам Дизена, Европа подчинила сама себя и застряла в идеологической ловушке, где здравый смысл не имеет права на существование.Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц сегодня назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявлял, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html

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