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На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html
На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине
На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине
ЕС может сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в случае участия в нем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:16:00+03:00
2025-02-16T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЕС может сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в случае участия в нем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы заняли такую бескомпромиссную позицию в своих требованиях и отказе прибегать к дипломатии, что выступают против мирных переговоров и, скорее всего, подорвут их", — написал он.По словам Дизена, Европа подчинила сама себя и застряла в идеологической ловушке, где здравый смысл не имеет права на существование.Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц сегодня назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявлял, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
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в мире, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа
На Западе увидели угрозу в желании ЕС участвовать в переговорах по Украине

Профессор Дизен допустил, что ЕС может сорвать мирный процесс по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЕС может сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в случае участия в нем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Европейцы заняли такую бескомпромиссную позицию в своих требованиях и отказе прибегать к дипломатии, что выступают против мирных переговоров и, скорее всего, подорвут их", — написал он.
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Вчера, 15:15
По словам Дизена, Европа подчинила сама себя и застряла в идеологической ловушке, где здравый смысл не имеет права на существование.
Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц сегодня назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявлял, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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15 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропа
 
 
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