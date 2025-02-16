https://ria.ru/20250216/opasnost-1999711017.html

В Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.02.2025

В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Орловской области, сообщает глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:25:00+03:00

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2025-02-16T20:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Орловской области, сообщает глава региона Андрей Клычков. "Внимание‼ В Орловской области объявлена ракетная опасность!" - написал он в своем Telegram-канале. Клычков призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой, а тех, кто на улице - зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины