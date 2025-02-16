https://ria.ru/20250216/opasnost-1999711017.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.02.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Орловской области, сообщает глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:25:00+03:00
2025-02-16T20:25:00+03:00
2025-02-16T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Орловской области, сообщает глава региона Андрей Клычков. "Внимание‼ В Орловской области объявлена ракетная опасность!" - написал он в своем Telegram-канале. Клычков призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой, а тех, кто на улице - зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Орловской области объявили ракетную опасность
Глава Орловской области Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе