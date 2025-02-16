https://ria.ru/20250216/oblast-1999650950.html

В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025

В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:51:00+03:00

2025-02-16T10:51:00+03:00

2025-02-16T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. "Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым", — отметили в ведомстве.В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250216/zemletryasenie-1999633638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, украина, полтавский район