https://ria.ru/20250216/oblast-1999650950.html
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:51:00+03:00
2025-02-16T10:51:00+03:00
2025-02-16T11:57:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
полтавский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. "Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым", — отметили в ведомстве.В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250216/zemletryasenie-1999633638.html
полтавская область
украина
полтавский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, полтавский район
В мире, Полтавская область, Украина, Полтавский район
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1