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В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025
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10:51 16.02.2025 (обновлено: 11:57 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/oblast-1999650950.html
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:51:00+03:00
2025-02-16T11:57:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
полтавский район
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*. &quot;Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым&quot;, — отметили в ведомстве.В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250216/zemletryasenie-1999633638.html
полтавская область
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в мире, полтавская область, украина, полтавский район
В мире, Полтавская область, Украина, Полтавский район
В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*.
«

"Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым", — отметили в ведомстве.

В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 02:01
 
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