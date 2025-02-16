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Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину - РИА Новости, 16.02.2025
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18:02 16.02.2025 (обновлено: 22:31 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/oae-1999698051.html
Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину
Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину - РИА Новости, 16.02.2025
Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:02:00+03:00
2025-02-16T22:31:00+03:00
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оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте правительства. &quot;(Первый заместитель председателя правительства. — Прим. ред.) Денис Мантуров передал Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития ОАЭ от президента России Владимира Путина. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что президент Объединенных Арабских Эмиратов принял Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Мантуров среди прочего отметил активное развитие сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его словам, в прошлом году ОАЭ посетили приблизительно два миллиона российских туристов, а в России побывали более 67 тысяч эмиратских подданных.В настоящее время между городами двух государств осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю. На встрече также обсудили взаимодействие России и ОАЭ в спорте, включая проведение международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который в этом году пройдет в Эмиратах. Первый заместитель председателя правительства выразил готовность поделиться опытом и оказать помощь в организации Игр.
https://ria.ru/20250214/kravtsov-1999293946.html
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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, денис мантуров, в мире
Россия, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Денис Мантуров, В мире
Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину

Президент ОАЭ передал приветствия Путину, выразив надежду на процветание России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте правительства.
«

"(Первый заместитель председателя правительства. — Прим. ред.) Денис Мантуров передал Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития ОАЭ от президента России Владимира Путина. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Объединенных Арабских Эмиратов принял Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Мантуров среди прочего отметил активное развитие сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его словам, в прошлом году ОАЭ посетили приблизительно два миллиона российских туристов, а в России побывали более 67 тысяч эмиратских подданных.
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В настоящее время между городами двух государств осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю.
На встрече также обсудили взаимодействие России и ОАЭ в спорте, включая проведение международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который в этом году пройдет в Эмиратах.
Первый заместитель председателя правительства выразил готовность поделиться опытом и оказать помощь в организации Игр.
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