https://ria.ru/20250216/oae-1999698051.html

Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину

Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину - РИА Новости, 16.02.2025

Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:02:00+03:00

2025-02-16T18:02:00+03:00

2025-02-16T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте правительства. "(Первый заместитель председателя правительства. — Прим. ред.) Денис Мантуров передал Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития ОАЭ от президента России Владимира Путина. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа", — говорится в сообщении.Отмечается, что президент Объединенных Арабских Эмиратов принял Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Мантуров среди прочего отметил активное развитие сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его словам, в прошлом году ОАЭ посетили приблизительно два миллиона российских туристов, а в России побывали более 67 тысяч эмиратских подданных.В настоящее время между городами двух государств осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю. На встрече также обсудили взаимодействие России и ОАЭ в спорте, включая проведение международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который в этом году пройдет в Эмиратах. Первый заместитель председателя правительства выразил готовность поделиться опытом и оказать помощь в организации Игр.

https://ria.ru/20250214/kravtsov-1999293946.html

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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, денис мантуров, в мире