Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину
Президент ОАЭ передал приветствия Путину, выразив надежду на процветание России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие России, сообщается на сайте правительства.
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"(Первый заместитель председателя правительства. — Прим. ред.) Денис Мантуров передал Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития ОАЭ от президента России Владимира Путина. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Объединенных Арабских Эмиратов принял Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Мантуров среди прочего отметил активное развитие сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его словам, в прошлом году ОАЭ посетили приблизительно два миллиона российских туристов, а в России побывали более 67 тысяч эмиратских подданных.
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В настоящее время между городами двух государств осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю.
На встрече также обсудили взаимодействие России и ОАЭ в спорте, включая проведение международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который в этом году пройдет в Эмиратах.
Первый заместитель председателя правительства выразил готовность поделиться опытом и оказать помощь в организации Игр.
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