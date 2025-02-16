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В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ - РИА Новости, 16.02.2025
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13:31 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999669294.html
В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ
В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ - РИА Новости, 16.02.2025
В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) повреждена в городе Николаев на юге Украины после взрывов, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:31:00+03:00
2025-02-16T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) повреждена в городе Николаев на юге Украины после взрывов, заявил мэр города Александр Сенкевич. Ранее в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве после взрывов произошел пожар. "Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время", - сказал Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона.
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николаев (украина), украина, в мире
Николаев (Украина), Украина, В мире
В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ

Мэр Николаева Сенкевич заявил о повреждении ТЭЦ после взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) повреждена в городе Николаев на юге Украины после взрывов, заявил мэр города Александр Сенкевич.
Ранее в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве после взрывов произошел пожар.
"Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время", - сказал Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона.
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