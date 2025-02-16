https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999669294.html

В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ

В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ - РИА Новости, 16.02.2025

В Николаеве взрывами повреждена ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) повреждена в городе Николаев на юге Украины после взрывов, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:31:00+03:00

2025-02-16T13:31:00+03:00

2025-02-16T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) повреждена в городе Николаев на юге Украины после взрывов, заявил мэр города Александр Сенкевич. Ранее в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве после взрывов произошел пожар. "Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время", - сказал Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html

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Варвара Скокшина

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