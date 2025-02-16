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"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 16.02.2025
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:01:00+03:00
2025-02-16T20:01:00+03:00
2025-02-16T20:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на фотографию, опубликованную генеральным секретарем альянса Марком Рютте, на которой он пожимает руку Владимиру Зеленскому."Последний генсек НАТО пожимает руку последнему президенту постсоветской Украины. Как же так так совпало", — написал Риттер.Зеленский встретился с Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса главы киевского режима.Согласно публикации, они также обсудили координацию со странами-членами блока для "формирования общей позиции" по окончанию украинского конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html
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в мире, украина, нато, россия, марк рютте, владимир зеленский, киев, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Киев, Мюнхенская конференция по безопасности
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
Риттер: НАТО и Украина исчезнут синхронно