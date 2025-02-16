https://ria.ru/20250216/nato-1999708744.html

"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 16.02.2025

"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:01:00+03:00

2025-02-16T20:01:00+03:00

2025-02-16T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

россия

марк рютте

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978673889_405:0:3006:1463_1920x0_80_0_0_dc319ff81c162378e1e69a79437efa6b.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на фотографию, опубликованную генеральным секретарем альянса Марком Рютте, на которой он пожимает руку Владимиру Зеленскому."Последний генсек НАТО пожимает руку последнему президенту постсоветской Украины. Как же так так совпало", — написал Риттер.Зеленский встретился с Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса главы киевского режима.Согласно публикации, они также обсудили координацию со странами-членами блока для "формирования общей позиции" по окончанию украинского конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999694361.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, марк рютте, владимир зеленский, киев, мюнхенская конференция по безопасности