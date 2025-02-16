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"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 16.02.2025 (обновлено: 20:04 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/nato-1999708744.html
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 16.02.2025
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
марк рютте
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на фотографию, опубликованную генеральным секретарем альянса Марком Рютте, на которой он пожимает руку Владимиру Зеленскому."Последний генсек НАТО пожимает руку последнему президенту постсоветской Украины. Как же так так совпало", — написал Риттер.Зеленский встретился с Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса главы киевского режима.Согласно публикации, они также обсудили координацию со странами-членами блока для "формирования общей позиции" по окончанию украинского конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html
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в мире, украина, нато, россия, марк рютте, владимир зеленский, киев, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Киев, Мюнхенская конференция по безопасности
"Как же так совпало": в США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

Риттер: НАТО и Украина исчезнут синхронно

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский
Марк Рютте и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО и Украина перестанут существовать одновременно, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на фотографию, опубликованную генеральным секретарем альянса Марком Рютте, на которой он пожимает руку Владимиру Зеленскому.
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"Последний генсек НАТО пожимает руку последнему президенту постсоветской Украины. Как же так так совпало", — написал Риттер.
Зеленский встретился с Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса главы киевского режима.
Согласно публикации, они также обсудили координацию со странами-членами блока для "формирования общей позиции" по окончанию украинского конфликта.
В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияМарк РюттеВладимир ЗеленскийКиевМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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