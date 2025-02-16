https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html
Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу
Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу - РИА Новости, 16.02.2025
Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу
Это все-таки случилось. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:00:00+03:00
2025-02-16T08:00:00+03:00
2025-02-16T08:07:00+03:00
украина
россия
мюнхен
дональд трамп
нато
верховная рада украины
европарламент
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999611084_0:7:1795:1017_1920x0_80_0_0_70d6d6521ce55cb155df0cd91d16bdec.jpg
Это все-таки случилось.Посрамлены диктаторы и агрессоры, которые утверждали, что этого не будет никогда, потому что на исторических землях России войскам НАТО не бывать. Вразумлены сомневающиеся, которые десятилетиями топтались в шаге от великого события, но спустили весь пар и совесть в саммитах, конференциях и потешных учениях с названиями в стиле "Войны престолов". Уничтожены беспринципные торгаши, которые в погоне за дешевыми российскими ресурсами не нашли в себе сил отказаться от стабильности и процветания в своих странах ради идей общего европейского будущего "через силу". Опозорены трусы, которые твердили, что комбинация "Украина и НАТО" — это путь к глобальному военному конфликту, ядерной войне и концу "волшебного сада", под каждым деревом которого сидят в картонных коробках новые коренные европейцы.Для Украины этот путь был долгим, но он стоил того.Тридцать три года — это достаточный срок, чтобы древнейшая в Европе нация осознала свое величие, выкопала на дне Черного моря свои корни, собрала в кубик Рубика армию, мову и виру и нашла свое предназначение — быть для мира моральным ориентиром и живым примером того, чего можно добиться своим упрямством, вытравливанием русскости, чувством исключительности и словом "гвынтокрыл".В 1918 году Иосиф Сталин, являющийся одним из отцов-основателей нынешней Украины (при нем и по его указанию Донецко-Криворожская республика была включена в состав УССР, а после Второй мировой войны к Украине были присоединены территории от Польши, Румынии и Чехословакии), писал: "Там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности..." То есть он уже тогда признавал будущее величие страны и предсказывал ее активное влияние на европейские дела и вопросы, связанные с НАТО. Правда, некоторые указывают, что фраза его заканчивается словами "узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада", но это неважно.Прямой и светлый путь в НАТО для Украины начался в далеком 1992 году, когда страна отряхнула прах старого мира орков со своих евроног и торжественно присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества.Два года пролетели как один миг в празднованиях и вышивании вышиванок еврокрестиками.1994 год: Украина заключает рамочное соглашение с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". Российские скрепы предательски скрипнули. Украинский урожай гарбузов побил все рекорды.1997 год: Украина подписывает Хартию об особом партнерстве НАТО и Украины. Количество девочек, которых на Украине назвали Натолья вместо Наталья, утроилось.2002 год: Украина принимает Индивидуальный план партнерства с НАТО. С планом дело пошло не в пример легче, и по стране резко вырос спрос на рулетки и цанговые карандаши.2004 год: Верховная рада принимает закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. В меню украинских ресторанов появляется хит "Копченые окорочка по-натовски".2006 год: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия на саммите в Будапеште заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО. На Украине ввели новый значок ГТО — "Готов тiкаты в Ольянс".2008 год: на Бухарестском саммите лидеры стран — членов НАТО заявили о том, что Грузия и Украина станут членами альянса после выполнения требований к членству. Академия наук Украины создала комиссию для скорейшей расшифровки требований.2019 год: Украина включает в конституцию страны курс на полноправное членство в НАТО. В России пропали чипы для холодильников и стиральных машин.2020 год: Украина получает от НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Количество желающих выехать на польские фермы выросло на 48%.2022 год: Зеленский подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТO после начала полномасштабного конфликта с Россией. Страны Балтии и Канада твердо и решительно высказались за ускоренное вступление Украины в НАТО. В знак благодарности Украина отменила пошлины на ввоз балтийских шпрот, а также хоккейных шайб из Китая.2023 год: Европарламент выпускает финальную, окончательную и бескомпромиссную резолюцию с очередным призывом принять Украину в НАТО после завершения войны. Представители НАТО подтверждают, что заявку Украины в будущем ратифицируют — как только, так сразу.Общее количество публичных заявлений, призывов и обещаний о вступлении Украины в НАТО со стороны лучших друзей, партнеров и союзников за 33 года — более 250, и каждое громкое и решительное обещание делало Украину сильнее.В итоге к Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года Украина подошла с банками из 100%-ного синтола, чтобы ни у кого не было сомнений, что все наконец решится здесь и сейчас, а если надо — силой.Когда министр обороны США Хегсет еще раз заявил, что про вступление в НАТО и границы 1991 года Украине можно забыть, Дональд Трамп подтвердил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО, а действующий генсек НАТО Рютте сообщил, что альянс никогда не обещал Украине членства по итогам мирных переговоров с Россией, в Мюнхене воцарилась гробовая тишина и где-то в городской ратуше лютеранский священник перекрестился по-грекокатолически.Все взгляды были прикованы к одному человеку, чей шмыгающий носом образ навсегда вошел в анналы, — нелегитимному президенту Украины Зеленскому. Понимая, что он сейчас единоручно и собственнолично делает историю, тот взял в почти не трясущиеся руки микрофон и громко, ясно, четко и бесстрашно пробормотал: "Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности от НАТО, мы в НАТО или НАТО у нас. Если у нас не будет НАТО, настоящей НАТО, мы сделаем свою НАТО на Украине".Если бы русофобы и антитрамповцы не берегли свои ладони для более важных дел, они бы аплодисментами сбили их в кровь. Это был абсолютный, окончательный и бесповоротный фурор и вселенская перемога над Путиным и Трампом. Украина в лице Зеленского в очередной раз доказала, что может делать все по-своему, то есть через Зе: например, вместо развития своей экономики майданить за кружевные трусы из ЕС и вместо бесплодных попыток принятия Украины в НАТО создать свою, родную и близкую НАТО — лично для себя.Правда, под этим понимается создание из ниоткуда новой полуторамиллионной армии и надежда на транши со стороны Европы в 40 миллиардов евро ежегодно — и то при условии сохранения к этому моменту государственности и субъектности, но это уже технические детали.Главное, Украине в НАТО быть, пускай и в рамках Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
https://ria.ru/20250214/evropa-1999196682.html
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
украина, россия, мюнхен, дональд трамп, нато, верховная рада украины, европарламент, мюнхенская конференция по безопасности, иосиф сталин (джугашвили), аналитика
Украина, Россия, Мюнхен, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины, Европарламент, Мюнхенская конференция по безопасности, Иосиф Сталин (Джугашвили), Аналитика
Посрамлены диктаторы и агрессоры, которые утверждали, что этого не будет никогда, потому что на исторических землях России
войскам НАТО
не бывать. Вразумлены сомневающиеся, которые десятилетиями топтались в шаге от великого события, но спустили весь пар и совесть в саммитах, конференциях и потешных учениях с названиями в стиле "Войны престолов". Уничтожены беспринципные торгаши, которые в погоне за дешевыми российскими ресурсами не нашли в себе сил отказаться от стабильности и процветания в своих странах ради идей общего европейского будущего "через силу". Опозорены трусы, которые твердили, что комбинация "Украина и НАТО" — это путь к глобальному военному конфликту, ядерной войне и концу "волшебного сада", под каждым деревом которого сидят в картонных коробках новые коренные европейцы.
Для Украины
этот путь был долгим, но он стоил того.
Тридцать три года — это достаточный срок, чтобы древнейшая в Европе
нация осознала свое величие, выкопала на дне Черного моря
свои корни, собрала в кубик Рубика армию, мову и виру и нашла свое предназначение — быть для мира моральным ориентиром и живым примером того, чего можно добиться своим упрямством, вытравливанием русскости, чувством исключительности и словом "гвынтокрыл".
В 1918 году Иосиф Сталин
, являющийся одним из отцов-основателей нынешней Украины (при нем и по его указанию Донецко-Криворожская республика была включена в состав УССР, а после Второй мировой войны к Украине были присоединены территории от Польши
, Румынии
и Чехословакии
), писал: "Там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности..." То есть он уже тогда признавал будущее величие страны и предсказывал ее активное влияние на европейские дела и вопросы, связанные с НАТО. Правда, некоторые указывают, что фраза его заканчивается словами "узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада", но это неважно.
Прямой и светлый путь в НАТО для Украины начался в далеком 1992 году, когда страна отряхнула прах старого мира орков со своих евроног и торжественно присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества.
Два года пролетели как один миг в празднованиях и вышивании вышиванок еврокрестиками.
1994 год: Украина заключает рамочное соглашение с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". Российские скрепы предательски скрипнули. Украинский урожай гарбузов побил все рекорды.
1997 год: Украина подписывает Хартию об особом партнерстве НАТО и Украины. Количество девочек, которых на Украине назвали Натолья вместо Наталья, утроилось.
2002 год: Украина принимает Индивидуальный план партнерства с НАТО. С планом дело пошло не в пример легче, и по стране резко вырос спрос на рулетки и цанговые карандаши.
2004 год: Верховная рада
принимает закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. В меню украинских ресторанов появляется хит "Копченые окорочка по-натовски".
2006 год: Венгрия
, Чехия
, Польша и Словакия
на саммите в Будапеште
заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО. На Украине ввели новый значок ГТО — "Готов тiкаты в Ольянс".
2008 год: на Бухарестском саммите лидеры стран — членов НАТО заявили о том, что Грузия
и Украина станут членами альянса после выполнения требований к членству. Академия наук Украины создала комиссию для скорейшей расшифровки требований.
2019 год: Украина включает в конституцию страны курс на полноправное членство в НАТО. В России пропали чипы для холодильников и стиральных машин.
2020 год: Украина получает от НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Количество желающих выехать на польские фермы выросло на 48%.
2022 год: Зеленский подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТO после начала полномасштабного конфликта с Россией. Страны Балтии
и Канада
твердо и решительно высказались за ускоренное вступление Украины в НАТО. В знак благодарности Украина отменила пошлины на ввоз балтийских шпрот, а также хоккейных шайб из Китая
.
2023 год: Европарламент
выпускает финальную, окончательную и бескомпромиссную резолюцию с очередным призывом принять Украину в НАТО после завершения войны. Представители НАТО подтверждают, что заявку Украины в будущем ратифицируют — как только, так сразу.
Общее количество публичных заявлений, призывов и обещаний о вступлении Украины в НАТО со стороны лучших друзей, партнеров и союзников за 33 года — более 250, и каждое громкое и решительное обещание делало Украину сильнее.
В итоге к Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года Украина подошла с банками из 100%-ного синтола, чтобы ни у кого не было сомнений, что все наконец решится здесь и сейчас, а если надо — силой.
Когда министр обороны США
Хегсет еще раз заявил, что про вступление в НАТО и границы 1991 года Украине можно забыть, Дональд Трамп
подтвердил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО, а действующий генсек НАТО Рютте сообщил, что альянс никогда не обещал Украине членства по итогам мирных переговоров с Россией, в Мюнхене
воцарилась гробовая тишина и где-то в городской ратуше лютеранский священник перекрестился по-грекокатолически.
Все взгляды были прикованы к одному человеку, чей шмыгающий носом образ навсегда вошел в анналы, — нелегитимному президенту Украины Зеленскому. Понимая, что он сейчас единоручно и собственнолично делает историю, тот взял в почти не трясущиеся руки микрофон и громко, ясно, четко и бесстрашно пробормотал: "Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности от НАТО, мы в НАТО или НАТО у нас. Если у нас не будет НАТО, настоящей НАТО, мы сделаем свою НАТО на Украине".
Если бы русофобы и антитрамповцы не берегли свои ладони для более важных дел, они бы аплодисментами сбили их в кровь. Это был абсолютный, окончательный и бесповоротный фурор и вселенская перемога над Путиным и Трампом. Украина в лице Зеленского в очередной раз доказала, что может делать все по-своему, то есть через Зе: например, вместо развития своей экономики майданить за кружевные трусы из ЕС
и вместо бесплодных попыток принятия Украины в НАТО создать свою, родную и близкую НАТО — лично для себя.
Правда, под этим понимается создание из ниоткуда новой полуторамиллионной армии и надежда на транши со стороны Европы в 40 миллиардов евро ежегодно — и то при условии сохранения к этому моменту государственности и субъектности, но это уже технические детали.
Главное, Украине в НАТО быть, пускай и в рамках Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей
.