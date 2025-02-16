https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу

Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу - РИА Новости, 16.02.2025

Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу

Это все-таки случилось. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:07:00+03:00

украина

россия

мюнхен

дональд трамп

нато

верховная рада украины

европарламент

мюнхенская конференция по безопасности

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Это все-таки случилось.Посрамлены диктаторы и агрессоры, которые утверждали, что этого не будет никогда, потому что на исторических землях России войскам НАТО не бывать. Вразумлены сомневающиеся, которые десятилетиями топтались в шаге от великого события, но спустили весь пар и совесть в саммитах, конференциях и потешных учениях с названиями в стиле "Войны престолов". Уничтожены беспринципные торгаши, которые в погоне за дешевыми российскими ресурсами не нашли в себе сил отказаться от стабильности и процветания в своих странах ради идей общего европейского будущего "через силу". Опозорены трусы, которые твердили, что комбинация "Украина и НАТО" — это путь к глобальному военному конфликту, ядерной войне и концу "волшебного сада", под каждым деревом которого сидят в картонных коробках новые коренные европейцы.Для Украины этот путь был долгим, но он стоил того.Тридцать три года — это достаточный срок, чтобы древнейшая в Европе нация осознала свое величие, выкопала на дне Черного моря свои корни, собрала в кубик Рубика армию, мову и виру и нашла свое предназначение — быть для мира моральным ориентиром и живым примером того, чего можно добиться своим упрямством, вытравливанием русскости, чувством исключительности и словом "гвынтокрыл".В 1918 году Иосиф Сталин, являющийся одним из отцов-основателей нынешней Украины (при нем и по его указанию Донецко-Криворожская республика была включена в состав УССР, а после Второй мировой войны к Украине были присоединены территории от Польши, Румынии и Чехословакии), писал: "Там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности..." То есть он уже тогда признавал будущее величие страны и предсказывал ее активное влияние на европейские дела и вопросы, связанные с НАТО. Правда, некоторые указывают, что фраза его заканчивается словами "узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада", но это неважно.Прямой и светлый путь в НАТО для Украины начался в далеком 1992 году, когда страна отряхнула прах старого мира орков со своих евроног и торжественно присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества.Два года пролетели как один миг в празднованиях и вышивании вышиванок еврокрестиками.1994 год: Украина заключает рамочное соглашение с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". Российские скрепы предательски скрипнули. Украинский урожай гарбузов побил все рекорды.1997 год: Украина подписывает Хартию об особом партнерстве НАТО и Украины. Количество девочек, которых на Украине назвали Натолья вместо Наталья, утроилось.2002 год: Украина принимает Индивидуальный план партнерства с НАТО. С планом дело пошло не в пример легче, и по стране резко вырос спрос на рулетки и цанговые карандаши.2004 год: Верховная рада принимает закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. В меню украинских ресторанов появляется хит "Копченые окорочка по-натовски".2006 год: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия на саммите в Будапеште заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО. На Украине ввели новый значок ГТО — "Готов тiкаты в Ольянс".2008 год: на Бухарестском саммите лидеры стран — членов НАТО заявили о том, что Грузия и Украина станут членами альянса после выполнения требований к членству. Академия наук Украины создала комиссию для скорейшей расшифровки требований.2019 год: Украина включает в конституцию страны курс на полноправное членство в НАТО. В России пропали чипы для холодильников и стиральных машин.2020 год: Украина получает от НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Количество желающих выехать на польские фермы выросло на 48%.2022 год: Зеленский подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТO после начала полномасштабного конфликта с Россией. Страны Балтии и Канада твердо и решительно высказались за ускоренное вступление Украины в НАТО. В знак благодарности Украина отменила пошлины на ввоз балтийских шпрот, а также хоккейных шайб из Китая.2023 год: Европарламент выпускает финальную, окончательную и бескомпромиссную резолюцию с очередным призывом принять Украину в НАТО после завершения войны. Представители НАТО подтверждают, что заявку Украины в будущем ратифицируют — как только, так сразу.Общее количество публичных заявлений, призывов и обещаний о вступлении Украины в НАТО со стороны лучших друзей, партнеров и союзников за 33 года — более 250, и каждое громкое и решительное обещание делало Украину сильнее.В итоге к Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года Украина подошла с банками из 100%-ного синтола, чтобы ни у кого не было сомнений, что все наконец решится здесь и сейчас, а если надо — силой.Когда министр обороны США Хегсет еще раз заявил, что про вступление в НАТО и границы 1991 года Украине можно забыть, Дональд Трамп подтвердил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО, а действующий генсек НАТО Рютте сообщил, что альянс никогда не обещал Украине членства по итогам мирных переговоров с Россией, в Мюнхене воцарилась гробовая тишина и где-то в городской ратуше лютеранский священник перекрестился по-грекокатолически.Все взгляды были прикованы к одному человеку, чей шмыгающий носом образ навсегда вошел в анналы, — нелегитимному президенту Украины Зеленскому. Понимая, что он сейчас единоручно и собственнолично делает историю, тот взял в почти не трясущиеся руки микрофон и громко, ясно, четко и бесстрашно пробормотал: "Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности от НАТО, мы в НАТО или НАТО у нас. Если у нас не будет НАТО, настоящей НАТО, мы сделаем свою НАТО на Украине".Если бы русофобы и антитрамповцы не берегли свои ладони для более важных дел, они бы аплодисментами сбили их в кровь. Это был абсолютный, окончательный и бесповоротный фурор и вселенская перемога над Путиным и Трампом. Украина в лице Зеленского в очередной раз доказала, что может делать все по-своему, то есть через Зе: например, вместо развития своей экономики майданить за кружевные трусы из ЕС и вместо бесплодных попыток принятия Украины в НАТО создать свою, родную и близкую НАТО — лично для себя.Правда, под этим понимается создание из ниоткуда новой полуторамиллионной армии и надежда на транши со стороны Европы в 40 миллиардов евро ежегодно — и то при условии сохранения к этому моменту государственности и субъектности, но это уже технические детали.Главное, Украине в НАТО быть, пускай и в рамках Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

https://ria.ru/20250214/evropa-1999196682.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

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украина, россия, мюнхен, дональд трамп, нато, верховная рада украины, европарламент, мюнхенская конференция по безопасности, иосиф сталин (джугашвили), аналитика