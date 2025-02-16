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Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона - РИА Новости, 16.02.2025
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01:26 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/mvd-1999631784.html
Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона
Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона - РИА Новости, 16.02.2025
Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона
Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов разыскивается по подозрению в причинении... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:26:00+03:00
2025-02-16T01:26:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов разыскивается по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех жителей региона, сообщили в пресс-службе МВД республики. В субботу пресс-служба регионального министроя сообщила, что и. о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана "стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия". "МВД по Республике Дагестан разыскиваются 35-летний Магомедов Сайпулакади Абдулаевич и 40-летний Магомедов Алибулат Ашаханович, подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью четырем жителям республики… Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана принимаются меры к задержанию подозреваемых", – говорится в сообщении. По версии следствия, 14 февраля примерно в 21.05 мск подозреваемые в ходе возникшего скандала из оружия неустановленного образца открыли стрельбу по четырем жителями Махачкалы, после чего скрылись с места. В результате пострадавшие госпитализированы с множественными огнестрельными и травматическими ранениями.
https://ria.ru/20250205/dagestan-1997410391.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона

Чиновника из Дагестана разыскивают по подозрению в стрельбе в четырех человек

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД Дагестана
Автомобиль МВД Дагестана - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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Автомобиль МВД Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов разыскивается по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех жителей региона, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В субботу пресс-служба регионального министроя сообщила, что и. о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана "стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия".
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"МВД по Республике Дагестан разыскиваются 35-летний Магомедов Сайпулакади Абдулаевич и 40-летний Магомедов Алибулат Ашаханович, подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью четырем жителям республики… Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана принимаются меры к задержанию подозреваемых", – говорится в сообщении.
По версии следствия, 14 февраля примерно в 21.05 мск подозреваемые в ходе возникшего скандала из оружия неустановленного образца открыли стрельбу по четырем жителями Махачкалы, после чего скрылись с места. В результате пострадавшие госпитализированы с множественными огнестрельными и травматическими ранениями.
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