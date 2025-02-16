https://ria.ru/20250216/mvd-1999631784.html

Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона

Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона - РИА Новости, 16.02.2025

Чиновника из Дагестана ищут по подозрению в стрельбе по жителям региона

Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов разыскивается по подозрению в причинении... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T01:26:00+03:00

2025-02-16T01:26:00+03:00

2025-02-16T01:26:00+03:00

происшествия

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/59/1484965912_0:0:2629:1478_1920x0_80_0_0_c5d825b641173ad4550b982914d9c2bb.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов разыскивается по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех жителей региона, сообщили в пресс-службе МВД республики. В субботу пресс-служба регионального министроя сообщила, что и. о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана "стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия". "МВД по Республике Дагестан разыскиваются 35-летний Магомедов Сайпулакади Абдулаевич и 40-летний Магомедов Алибулат Ашаханович, подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью четырем жителям республики… Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана принимаются меры к задержанию подозреваемых", – говорится в сообщении. По версии следствия, 14 февраля примерно в 21.05 мск подозреваемые в ходе возникшего скандала из оружия неустановленного образца открыли стрельбу по четырем жителями Махачкалы, после чего скрылись с места. В результате пострадавшие госпитализированы с множественными огнестрельными и травматическими ранениями.

https://ria.ru/20250205/dagestan-1997410391.html

https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала