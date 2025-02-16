https://ria.ru/20250216/moskva-1999709446.html

На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины

На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 16.02.2025

На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины

Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:08:00+03:00

2025-02-16T20:08:00+03:00

2025-02-16T20:08:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

дтп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне Рижской эстакады произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс отмечает, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп, россия