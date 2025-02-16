https://ria.ru/20250216/moskva-1999709446.html
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 16.02.2025
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины
Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:08:00+03:00
2025-02-16T20:08:00+03:00
2025-02-16T20:08:00+03:00
происшествия
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дтп
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне Рижской эстакады произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс отмечает, что движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп, россия
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП, Россия
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись три машины, движение затруднено