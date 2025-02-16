https://ria.ru/20250216/moskva-1999635446.html

На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение

На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение - РИА Новости, 16.02.2025

На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение

Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T03:02:00+03:00

2025-02-16T03:02:00+03:00

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происшествия

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. В ночь на воскресенье машина загорелась на юге Садового кольца в Москве, движение на месте ЧП было перекрыто в обе стороны. Позже дептранс сообщал, что движение открыто по внутренней стороне Садового кольца. "Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250216/elektrichka-1999634489.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2025

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происшествия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва