Рейтинг@Mail.ru
На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/moskva-1999635446.html
На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение
На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение - РИА Новости, 16.02.2025
На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение
Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:02:00+03:00
2025-02-16T03:02:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990329656_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_cb830860ac245082f0dcdbe62f9ebbfe.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. В ночь на воскресенье машина загорелась на юге Садового кольца в Москве, движение на месте ЧП было перекрыто в обе стороны. Позже дептранс сообщал, что движение открыто по внутренней стороне Садового кольца. "Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250216/elektrichka-1999634489.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990329656_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_707e75378b2f6aa45bb9a5e652d91a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На юге Садового кольца, где горела машина, полностью восстановили движение

Дептранс: движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Садовое кольцо
Вид на Садовое кольцо - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на Садовое кольцо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве восстановлено после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта.
В ночь на воскресенье машина загорелась на юге Садового кольца в Москве, движение на месте ЧП было перекрыто в обе стороны. Позже дептранс сообщал, что движение открыто по внутренней стороне Садового кольца.
"Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда
02:34
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала