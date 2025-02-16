https://ria.ru/20250216/moskva-1999633026.html

На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение

На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение - РИА Новости, 16.02.2025

На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение

Движение на юге Садового кольца в Москве частично открыто после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T01:50:00+03:00

2025-02-16T01:50:00+03:00

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происшествия

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на юге Садового кольца в Москве частично открыто после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что машина загорелась на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля, движение было перекрыто в обе стороны. "Открыто движение по внутренней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250216/dvizhenie-1999632898.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2025

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происшествия, садовое кольцо (москва), москва