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На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение - РИА Новости, 16.02.2025
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01:50 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/moskva-1999633026.html
На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение
На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение - РИА Новости, 16.02.2025
На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение
Движение на юге Садового кольца в Москве частично открыто после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:50:00+03:00
2025-02-16T01:50:00+03:00
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на юге Садового кольца в Москве частично открыто после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что машина загорелась на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля, движение было перекрыто в обе стороны. "Открыто движение по внутренней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250216/dvizhenie-1999632898.html
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происшествия, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва
На юге Садового кольца, где загорелась машина, частично открыли движение

В районе Октябрьского тоннеля, где загорелась машина, частично открыли движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по Садовому кольцу в Москве
Движение автомобилей по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение автомобилей по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на юге Садового кольца в Москве частично открыто после ЧП с горящей машиной, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что машина загорелась на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля, движение было перекрыто в обе стороны.
"Открыто движение по внутренней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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ПроисшествияСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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